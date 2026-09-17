Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή ώρας σε χειμερινή - Στις 25 Οκτωβρίου γυρίζουμε τα ρολόγιας μας μια ώρα πίσω.

Πλησιάζει η ώρα που θα αφήσουμε πίσω μας τη θερινή περίοδο και θα περάσουμε στη χειμερινή ώρα με την απαραίτητη αλλαγή. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και το 2026 οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω, σηματοδοτώντας την έναρξη της χειμερινής ώρας.

Η αλλαγή της ώρας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, καθώς πρόκειται για την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Πρόκειται μάλιστα για την νωρίτερη δυνατή ημερομηνία στην οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη αλλαγή, αφού η τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου φέτος είναι η 25η του μήνα.

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

Η αλλαγή θα γίνει τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, όταν το ρολόι δείξει 04:00, θα πρέπει να μετακινηθεί μία ώρα πίσω και να δείξει 03:00. Η αλλαγή αφορά τα παραδοσιακά αναλογικά ρολόγια. Τα περισσότερα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και «έξυπνες» συσκευές πραγματοποιούν αυτόματα την προσαρμογή της ώρας, εφόσον έχουν ενεργοποιημένη την αυτόματη ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας.

Γιατί γυρίζουμε την ώρα πίσω

Η αλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας αποτελεί πρακτική που έχει εφαρμοστεί εδώ και δεκαετίες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η βασική λογική πίσω από το σύστημα ήταν η καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός κατά τη διάρκεια της ημέρας και, ιστορικά, η προσπάθεια περιορισμού της κατανάλωσης ενέργειας. Με τη μετάβαση στη χειμερινή ώρα, το φως της ημέρας εμφανίζεται νωρίτερα το πρωί. Ωστόσο, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να σκοτεινιάζει νωρίτερα το απόγευμα. Ένα από τα πιο γνωστά χαρακτηριστικά της αλλαγής του Οκτωβρίου είναι ότι «κερδίζουμε» μία ώρα ύπνου.

Πότε θα αλλάξει ξανά η ώρα

Με βάση το ισχύον σύστημα, η επόμενη αλλαγή θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2027. Την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, τα ρολόγια θα μετακινηθούν και πάλι μία ώρα μπροστά, σηματοδοτώντας την επιστροφή στη θερινή ώρα. Επομένως μετά την μετάβαση στη χειμερινή ώρα στις 25 Οκτωβρίου, η επόμενη αλλαγή σε θερινή ώρα θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου του 2027.