Το ταξίδι του στο Europa League ξεκινάει ο ΟΦΗ.

Αντίστροφα μετράει το Ηράκλειο για την μεγάλη πρεμιέρα του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League, καθώς υποδέχεται στο Παγκρήτιο Στάδιο τη γερμανική Χόφενχαϊμ.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη φιλοδοξεί να μπει όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται στη διοργάνωση με σκοπό την καλύτερη δυνατή πορεία.

«Θέλουμε να κάνουμε “θόρυβο” στην Ευρώπη και όταν το κάνουμε και αν το κάνουμε με τον δικό μας τρόπο, θα είναι ακόμα καλύτερο. Είναι ένα έξτρα κίνητρο για τους παίκτες μας, να δείξουν πως μεγαλώνει το ελληνικό ποδόσφαιρο, ότι οι ελληνικές ομάδες είναι ανταγωνιστικές, μακάρι από αυτό το παιχνίδι να υποστηρίξουμε το πόσο μεγαλώνει ο σύλλογος και το πόσο οι ποδοσφαιριστές μας μπορούν να κάνουν πράγματα μέσα από αυτό το παιχνίδι», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο Χρήστος Κόντης.

Η σπουδαία αναμέτρηση του ΟΦΗ κάνει σέντρα στις 19:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 2.