Σκύλος της οικογένειας Τσιτσιπά επιτέθηκε σε ηλικιωμένο – Μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ

Επίθεση από σκύλο της οικογένειας Τσιτσιπά σημειώθηκε στη Βουλιαγμένη, με τρία άτομα να τραυματίζονται και μία γυναίκα να μεταφέρεται στο ΚΑΤ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δύο λυκόσκυλα, τα οποία φέρεται να συνδέονται με συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας του Στέφανου Τσιτσιπά, επιτέθηκαν αρχικά σε έναν άνδρα. Όταν η ανιψιά του έσπευσε στο σημείο προκειμένου να δει τι είχε συμβεί, τα σκυλιά φέρεται να στράφηκαν εναντίον της και να την δάγκωσαν στο χέρι.

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Η κατάσταση δεν σταμάτησε εκεί, καθώς μέχρι να φτάσει στο σημείο ο αρμόδιος προϊστάμενος του δήμου για τα αδέσποτα, τα δύο σκυλιά φέρεται να επιτέθηκαν και σε τρίτο άτομο. Συνολικά, τρία άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση, ενώ μία από τις τραυματίες μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για τις απαραίτητες εξετάσεις και την αντιμετώπιση των τραυμάτων της.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μία από τις τραυματίες υπέβαλε μήνυση, με τις αρμόδιες Αρχές να διερευνούν πλέον τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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