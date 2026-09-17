Η νίκη στις εκλογές της Σουηδίας κρίθηκε σε μία διαφορά μόλις 50.359 ψήφων.

Με μία ανάρτησή του στο Χ, ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον υπέβαλε την παραίτησή του παραδεχόμενος την εκλογική του ήττα από τον συνασπισμό της κεντροαριστεράς, που ηγείται η Μαγκνταλένα Άντερσον.

Ο συνασπισμός των τεσσάρων κεντροαριστερών κομμάτων , με επικεφαλής την πρώην πρωθυπουργό Μαγκνταλένα Άντερσον, του κόμματος των Σοσιαλδημοκρατών, κέρδισε τις εκλογές με τελικό αποτέλεσμα 176 έδρες έναντι 173 του ακροδεξιού συνασπισμού του Κρίστερσον. Η νίκη κρίθηκε σε μία διαφορά μόλις 50.359 ψήφων.

Στην επιστολή παραίτησής του ο Κρίστερσον αναφέρει μεταξύ άλλων πως το οριακό αποτέλεσμα των εκλογών »ενδεχομένως να περιπλέκει τις συνθήκες για το σχηματισμό νέας κυβέρνησης» με αντικρουόμενες δηλώσεις από τα διαφορά κόμματα του αριστερού συνασπισμού.

«Τώρα θα χρειαστεί ένα εποικοδομητικό άνοιγμα από τα κόμματα στο κοινοβούλιο για την αποδοχή του νέου πρωθυπουργού και για μία νέα κυβέρνηση, ώστε να μπορέσει να λάβει στήριξη για τον κρατικό προϋπολογισμό».

«Θα χρειαστεί να γίνουν συζητήσεις με όλα τα κόμματα προκειμένου να βρουν τρόπους γύρω από αυτές τις δικλείδες ασφαλείας και με σκοπό να δημιουργήσουν τις συνθήκες για μία σταθερή και αποτελεσματική κυβέρνηση».

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Ο Πρόεδρος της Βουλής είναι αυτός που θα ηγηθεί των επόμενων βημάτων για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα αυτό το έργο, ζητώ με την παρούσα να απαλλαγώ από τα καθήκοντά μου ως Πρωθυπουργός» καταλήγει ο Ουλφ Κρίστερσον.

{https://x.com/SwedishPM/status/2100551628755521698}

Δηλώσεις της Μαγκνταλένα Άντερσον

Λίγο αργότερα η Μαγκνταλένα Άντερσον με βίντεο της απευθύνθηκε στον σουηδικό λαό.

«Ο λαός της Σουηδίας ψήφισε για να προχωρήσει η Σουηδία μπροστά» το μήνυμά της.

«Ο σουηδικός λαός ψήφισε για μία νέα κατεύθυνση για τη χώρα μας. Ψήφισε υπέρ της ενότητας και κατά του διχασμού. Οι Σουηδοί ψήφισαν για να προχωρήσει η χώρα μπροστά και θέλω να συνειδητοποιήσετε τη νέα κατεύθυνση την οποία ψηφίσατε» είπε στο μήνυμά της.

Με μία σουηδική σημαία πίσω της, η Μαγκνταλένα Άντερσον είπε πως θέλει να οδηγήσει τη Σουηδία «μακριά από τις έριδες και τις συγκρούσεις, και προς μία κατεύθυνση που βασίζεται στην ενότητα» μεταξύ των κομμάτων για να ξεκινήσει η νέα κυβέρνηση. «Εξαρτάται από όλα τα πολιτικά κόμματα να αφήσουν στην άκρη τις μικροπολιτικές και να προτάξουν τη Σουηδία και τον λαό της» σημείωσε.

Η νικήτρια των εκλογών στη Σουηδία αναφέρθηκε και στις προτεραιότητες της για το κλίμα, τα σχολεία, το σύστημα υγείας και την κοινωνική φροντίδα ως παραδείγματα τομέων όπου επιθυμεί να γίνουν αλλαγές στην κυβερνητική πολιτική.

{https://x.com/magdandersson/status/2100566169576980635}