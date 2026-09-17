Αφορμή του περιστατικού ήταν η σύσταση αστυνομικών σε έναν κτηνοτρόφο, ο οποίος είχε σταθμεύσει παράνομα το όχημά του.

Ένταση που εξελίχθηκε σε καυγά με δύο συλλήψεις σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (16/09) στο Αστυνομικό Τμήμα Αρκαλοχωρίου, με έναν κτηνοτρόφο και έναν αστυνομικό να περνούν το κατώφλι του Εισαγγελέα.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί ζήτησαν από τον κτηνοτρόφο να απομακρύνει το αυτοκίνητό του, το οποίο είχε σταθμεύσει στη μέση του δρόμου προκειμένου να μεταβεί σε τράπεζα. Η σύσταση φαίνεται πως προκάλεσε την αντίδρασή του και οι αστυνομικοί αποφάσισαν να τον οδηγήσουν στο Τμήμα, όπου του βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες παραβάσεις.

Η κατάσταση φέρεται να ξέφυγε στη συνέχεια, καθώς όπως μεταδίδει το cretalive, ο άνδρας αντέδρασε έντονα, εξύβρισε και απείλησε αστυνομικούς και αντιστάθηκε κατά την προσπάθεια ακινητοποίησής του.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο κτηνοτρόφος έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε στο κεφάλι, ενώ τραυματισμό στο χέρι φέρεται να υπέστη και ένας αστυνομικός. Ο κτηνοτρόφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου χρειάστηκε να του γίνουν ράμματα.

Μετά το περιστατικό κατατέθηκαν μηνύσεις και από τις δύο πλευρές, με αποτέλεσμα να συλληφθούν τόσο ο κτηνοτρόφος όσο και ο αστυνομικός. Με εισαγγελική εντολή κρατήθηκαν και οι δύο και οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο, ωστόσο η εκδίκαση αναβλήθηκε για τις 28 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συμπεριληφθούν στη δικογραφία και οι ιατροδικαστικές εκθέσεις. Ο αστυνομικός αναμένεται επίσης να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Ο κτηνοτρόφος υποστηρίζει από την πλευρά του ότι ο αστυνομικός τον χτύπησε στο κεφάλι. Σε βάρος του περιλαμβάνονται κατηγορίες για διατάραξη υπηρεσιακής ειρήνης, απειλή, εξύβριση, αντίσταση και σωματική βλάβη.