Η 16χρονη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται κρίσιμα σταθερή.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μία 16χρονη, η οποία το βράδυ της Τετάρτης κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού της σε χωριό της Νάξου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, η ανήλικη φέρεται να επέστρεψε στο σπίτι της αργά χθες το βράδυ. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, η ανήλικη έπεσε από την ταράτσα της οικίας της.

Η 16χρονη μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Νοσοκομείο Νάξου.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Αθήνας. Το κορίτσι νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή. Την ίδια ώρα, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 16χρονη, βρέθηκε στο κενό από την ταράτσα της οικίας της, διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου.