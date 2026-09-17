Κανείς δεν κατάλαβε ότι δύο παιδάκια δεν κατέβηκαν από το σχολικό, έξαλλοι οι γονείς για το συμβάν «Ήταν κλαμένα και σε τραγική κατάσταση» καταγγέλλουν.

Στιγμές αγωνίας έζησαν σε χωριό της ενδοχώρας των Χανίων, δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών που παρέμειναν κλειδωμένα για περίπου πέντε ώρες μέσα στο λεωφορείο ΚΤΕΛ που εκτελεί το σχολικό δρομολόγιο, χωρίς να γίνει αντιληπτή η παρουσία τους.

Το περιστατικό συνέβη την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, κατά το πρωινό δρομολόγιο προς δημόσιο νηπιαγωγείο της περιοχής. Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, τα περισσότερα παιδιά κατέβηκαν κανονικά από το λεωφορείο, όμως τα δύο νήπια, που φέρεται να κάθονταν στις πίσω θέσεις, παρέμειναν μέσα στο όχημα. Το λεωφορείο στη συνέχεια σταθμεύτηκε, καθώς επρόκειτο να πραγματοποιήσει το μεσημβρινό δρομολόγιο επιστροφής των μαθητών.

«Έμειναν μέσα 5 ώρες, βρέθηκαν σε τραγική κατάσταση»

Η απουσία ενός από τα παιδιά έγινε αντιληπτή όταν η μητέρα του πήγε στο σχολείο για να του παραδώσει το μεσημεριανό γεύμα, καθώς ήταν η πρώτη ημέρα που θα παρέμενε στο ολοήμερο πρόγραμμα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, από το σχολείο ενημερώθηκε ότι το παιδί δεν είχε εμφανιστεί εκείνη την ημέρα. Ακολούθησε αναζήτηση και ο οδηγός μετέβη στο σημείο όπου είχε σταθμεύσει το λεωφορείο, λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι. Εκεί εντοπίστηκαν και τα δύο παιδιά μέσα στο όχημα. Οι γονείς εξοργίστηκαν με την ταλαιπωρία που έζησαν τα μικρά παιδιά και αναρωτιούνται πώς ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί το πρωινό δρομολόγιο χωρίς να διαπιστωθεί ότι δύο τόσο μικρά παιδιά δεν είχαν αποβιβαστεί.

Απολύθηκε η συνοδός

Το ΚΤΕΛ Χανίων–Ρεθύμνου επιβεβαίωσε το περιστατικό στο zarpanews.gr και ανακοίνωσε την απομάκρυνση της σχολικής συνοδού από την εταιρεία. Σύμφωνα με την εταιρεία, η συνοδός υποστήριξε ότι τα παιδιά είχαν αποκοιμηθεί και δεν τα αντιλήφθηκε. Η εξήγηση δεν έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση, η οποία αποφάσισε την οριστική απομάκρυνσή της από τα καθήκοντά της. Το ΚΤΕΛ εξέφρασε παράλληλα τη λύπη του για το περιστατικό και ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες των δύο παιδιών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ασφαλούς μεταφοράς των μαθητών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου

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Με αφορμή το απρόσμενο περιστατικό με τα δύο ανήλικα παιδιά που συνέβη χθες, 16 Σεπτεμβρίου 2026 σε σχολικό λεωφορείο της «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ», που εκτελεί καθημερινά δρομολόγιο προς συγκεκριμένες σχολικές μονάδες της ενδοχώρας των Χανίων, η Εταιρεία μας δηλώνει τα παρακάτω: Από την πρώτη στιγμή που η «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου Α.Ε.» ενημερώθηκε για το περιστατικό άμεσα ο πρόεδρος της Εταιρείας, κ. Γιάννης Καψανάκης έδωσε εντολή για την οριστική απομάκρυνση της σχολικής συνοδού όχι μόνο από τα καθήκοντά της αλλά γενικότερα από την «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ». Οι εξηγήσεις που έδωσε η εν λόγω σχολική συνοδός για το περιστατικό δεν έγιναν αποδεκτές από τη Διοίκηση της Εταιρείας, καθώς πέρα από αυτό καθ’ αυτό το αποτέλεσμα των ενεργειών της -που πρωτίστως έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και δευτερευόντως προκάλεσε πλήγμα στο κύρος και την αξιοπιστία της Εταιρείας-αντιβαίνουν τις σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες της «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ» για τη σωστή και κυρίως ασφαλή διαχείριση των μαθητών που μετακινούνται καθημερινά με τα λεωφορεία της Εταιρείας μας. Εκφράζουμε τη λύπη μας για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό και την ειλικρινή μας συγνώμη στις οικογένειες των δύο παιδιών.

Στο μικροσκόπιο οι συνθήκες του περιστατικού

Παράλληλα, η υπόθεση έχει προκαλέσει ερωτήματα για τον έλεγχο που πρέπει να πραγματοποιείται στο εσωτερικό των σχολικών λεωφορείων μετά την ολοκλήρωση κάθε δρομολογίου. Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση και, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, αναζητά τον οδηγό και τη συνοδό προκειμένου να δώσουν καταθέσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο παιδιά παρέμειναν μέσα στο λεωφορείο.