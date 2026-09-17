Δεν μπορεί να πλησιάζει ούτε να επικοινωνεί με το βρέφος η 18χρονη μητέρα.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 18χρονη μητέρα στα Χανιά που κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη ενδοοικογενειακή βλάβη σε βάρος του νεογέννητου μωρού της που νοσηλεύεται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μετά την απολογία της, το μεσημέρι της Πέμπτης, αφέθηκε ελεύθερη με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ενώ της απαγορεύτηκε κάθε επαφή με το μωρό, το οποίο νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο στο Ηράκλειο.

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Οι όροι που της επιβλήθηκαν είναι αυτοί της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στην αστυνομική αρχή επιβλήθηκαν οι όροι να μην προσεγγίζει και να μην επικοινωνεί με το μωράκι καθώς επίσης και η ίδια να παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Ο δικηγόρος της, Γιώργος Φραντζεσκάκης, σημείωσε πως «είναι και η ίδια ένα παιδί, το οποίο χρειάζεται βοήθεια»: «Δεν είχε οποιιαδήποτε πρόθεση να προκαλέσει οποιοδήποτε κακό στο παιδί. Είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Να φανταστείτε ότι όλες αυτές τις μέρες είναι στα κρατητήρια και δεν μπορεί να φάει. Προχθές τη μεταφέραν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για να της δώσουνε κάποια βοήθεια.» τόνισε, μεταξύ άλλων.

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Διασωληνωμένο το 19 ημερών μωρό

Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες για το μόλις 19 ημερών βρέφος στα Χανιά, το οποίο νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, έχοντας υποστεί σοβαρές και εκτεταμένες εγκεφαλικές βλάβες. Το αγοράκι μεταφέρθηκε από το Νοσοκομείο Χανίων στο Ηράκλειο και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή του. Υπενθυμίζεται ότι η 18χρονη μητέρα αρχικά υποστήριξε ότι το παιδί της έπεσε, ενώ στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι το χαστούκισε και το χτύπησε στο κεφάλι, λέγοντας ότι ήταν δεν ήταν καλά ψυχολογικά.

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