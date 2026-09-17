«Κακώς άνοιξε η κουβέντα. Δεν συζητιέται διά παντός», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη και τόνισε πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρέπει να είναι πιο προσεκτικός λόγω της θέσης του. Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Μετά την αντίδραση του Γιάννη Παππά, του Στέλιου Πέτσα και το «άδειασμα» της Νίκης Κεραμέως και του Κώστα Καραγκούνη για την πρόταση του Παύλου Μαρινάκη για μείωση της χρονικής διάρκειας (μέχρι 2 μήνες) του επιδόματος ανεργίας, σειρά πήρε σήμερα η Ντόρα Μπακογιάννη.

Η βουλευτής Χανίων επιχείρησε να βάλει τέλος στη συζήτηση και μάλιστα με ηχηρό τρόπο, λέγοντας πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λόγω της θέσης του, «πρέπει να προσέχει πιο πολύ».

«Καταρχάς, το επίδομα ανεργίας δεν κουβεντιάζεται. Τέλος. Από πλευράς κυβέρνησης δεν υπάρχει θέμα. Θα το κλείσει και ο πρωθυπουργός, το έχουν κλείσει οι πάντες», είπε αρχικά, μιλώντας στον ΑΝΤ1, η Ντόρα Μπακογιάννη και συνέχισε: «Η συζήτηση η οποία έχει ανοίξει είναι μια πάρα πολύ παλιά συζήτηση, στην οποία έχουν τοποθετηθεί όλοι. Όλοι, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, εμείς, προτιμούμε να επιδοτούμε την εργασία από την ανεργία. Αυτό ήταν μια πάγια θέση. Και του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη και δική μας. Από εκεί και πέρα, όμως, αυτό το επίδομα ανεργίας το οποίο υπάρχει σήμερα –και εγώ προέρχομαι από τουριστικό νομό, έτσι; Οι άνθρωποι του Τουρισμού δουλεύουν το καλοκαίρι και παίρνουν το επίδομα αυτό τον χειμώνα– δεν συζητιέται. Τέλος».

Η συνέχεια της τοποθέτησής της προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. «Κακώς άνοιξε η κουβέντα. Δεν συζητιέται διά παντός. Γιατί δεν συζητιέται; Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε έλλειψη εργαζομένων παντού στην Ελλάδα, εξαιρετικά μεγάλη στον Τουρισμό. Εάν αυτό συζητηθεί, η έλλειψη στον Τουρισμό των εργαζομένων θα είναι κολοσσιαία. Κάθε Οικονομία σε κάθε χώρα έχει τις δικές τις συνιστώσες. Αν κάποιος φύγει μία φορά από την Κρήτη, τη Μυτιλήνη, τη Ρόδο (σ.σ. για να πάει να δουλέψει αλλού), πάρα πολύ δύσκολα θα ξαναγυρίσει. Το πάθαμε αυτό στον Covid».

Καταλήγοντας, τόνισε η βουλευτής Χανίων: «Δεν υπάρχει θέμα. Κακώς έγινε η κουβέντα. Η κουβέντα έγινε γιατί ο κ. Μαρινάκης, ενώ στη ΝΔ ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει ως γνωστόν… Ο κ. Μαρινάκης, ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρέπει να προσέχει πιο πολύ».

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Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 05:07 του βίντεο:

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«Έχω αποδείξει αν προσέχω»

«Νομίζω ότι τρεισήμισι χρόνια τώρα έχω αποδείξει εάν προσέχω, και η προσοχή που πρέπει να δείχνω είναι να είμαι όσο πιο ακριβής, να υπερασπίζομαι τις κυβερνητικές πολιτικές, να στηρίζω ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση στο πλαίσιο της ανθρωποφαγίας. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω και, εν πάση περιπτώσει, μη μένετε στους τίτλους μιας είδησης. Καλό είναι να βλέπουμε συνολικά τι λέει κάποιος όταν απαντάει», απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 40:04'' του βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=mvpPDI-Txyc}