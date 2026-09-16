«Το επίδομα ανεργίας είναι ασφάλεια απέναντι στην ανεργία. Είναι η στοιχειώδης προστασία ενός ανθρώπου που έχασε τη δουλειά του και χρειάζεται χρόνο για να ξανασταθεί στα πόδια του», είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

«Σε όλο τον κόσμο έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση: ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης για την εργασία και τη ζωή των ανθρώπων. Πολιτικοί, οικονομολόγοι, επιστήμονες και διανοούμενοι συζητούν για τα επαγγέλματα που αλλάζουν, για τις θέσεις εργασίας που θα μετασχηματιστούν, για τις νέες δεξιότητες που θα χρειαστούν και, κυρίως, για το πώς θα προστατευθεί ο άνθρωπος σε μια αγορά εργασίας που γίνεται πιο σκληρή και πιο απαιτητική.

Στην Ελλάδα, όμως, η συζήτηση της κυβέρνησης και κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας είναι άλλη. Πόσο θα κόψουμε το επίδομα ανεργίας στους δυο μήνες», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κώστας Ζαχαριάδης με αφορμή τη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει, μετά τις δηλώσεις Μαρινάκη, για το επίδομα ανεργίας.

«Την ώρα που η τεχνολογία αλλάζει την παραγωγή, την ώρα που η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέες δυνατότητες αλλά και νέες ανασφάλειες, την ώρα που εκατομμύρια εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο αναρωτιούνται πώς θα είναι η δουλειά τους αύριο, κάποιοι στην Ελλάδα θεωρούν προτεραιότητα να περιορίσουν ακόμη περισσότερο την προστασία του ανέργου.

Εκτός τόπου και χρόνου, εκτός ευρωπαϊκής πραγματικότητας», συμπληρώνει ο Κώστας Ζαχαριάδης και καταλήγει: «Το επίδομα ανεργίας δεν είναι επίδομα τεμπελιάς. Είναι ασφάλεια απέναντι στην ανεργία. Είναι η στοιχειώδης προστασία ενός ανθρώπου που έχασε τη δουλειά του και χρειάζεται χρόνο για να ξανασταθεί στα πόδια του και αυτός ο χρόνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι προϋπόθεση αξιοπρέπειας».

{https://www.facebook.com/zachariadiscostas/posts/pfbid02DWmppx5Rje3bDFeoFN9b9GTbyFFyJcBsiVd3wN5AcPkrHAJLCEfdg4sP97ATcnF3l}