Συναισθηματικά φορτισμένος εμφανίστηκε ο Σάκης Ρουβάς σε συναυλία του. Η συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά εμφανίστηκε ο Σάκης Ρουβάς σε συναυλία που παραχώρησε στην Κύπρο, αφιερώνοντας χρόνο ώστε να μιλήσει για τον φίλο και συνάδελφό του, Γιώργο Μαζωνάκη.

Οι δύο καλλιτέχνες φαίνεται πως ξεκίνησαν την πορεία τους στο τραγούδι την ίδια χρονική στιγμή, με αποτέλεσμα να έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν και να δημιουργήσουν μία φιλία με την πάροδο του χρόνου.

Το 1991 βρέθηκαν στην ίδια δισκογραφική εταιρεία και έκτοτε γνωρίστηκαν κυρίως δημιουργώντας κοινές στιγμές κάτω από τη σκηνή, όπως ανέφερε ο Σάκης Ρουβάς.

Ο ίδιος, μίλησε με συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο με καλή καρδιά και ευάλωτη ψυχή:

«Από όλους όσους γνώριζα με τον Γιώργο μοιραστήκαμε πάρα πολύ σπουδαίες στιγμές όχι τόσο πάνω στη σκηνή, όσο κάτω από τη σκηνή. Εκεί που είδα πραγματικά το μεγαλείο της καρδιάς του, της ψυχής τους, της πολύ ωραίας και ευάλωτης ψυχής του. Και πρέπει να σας πω και το μεγαλείο της σκέψης του. Θα λείψει και σε εμένα».

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«Ξεκινήσαμε μαζί το 1991 στην ίδια δισκογραφική εταιρεία και είχαμε μία παράλληλη πορεία. Πιο πολύ πιστεύω θα λείψει και σε όλους εσάς που και αγαπήσατε, λατρέψατε και τραγουδήσατε τα υπέροχα τραγούδια του και τον ίδιο. Ας τραγουδήσουμε λοιπόν ένα από τα υπέροχα τραγούδια του και ας του ευχηθούμε καλό ταξίδι».

{https://www.tiktok.com/@rouvas.archive/video/7686254808763878678}

Λίγες ώρες μετά από την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Σάκης Ρουβάς είχε προχωρήσει σε μία ιδιαίτερη και συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, αποχαιρετώντας τον ερμηνευτή:

«Δεν υπάρχουν λόγια. Καλό ταξίδι, φίλε μου», έγραφε πάνω σε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη.