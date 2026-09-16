Η ιστορία που διηγήθηκε ο Τάκης Τσουκαλάς από την συνάντησή του με τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από 18 χρόνια.

Με μία ιδιαίτερη ιστορία από το παρελθόν θέλησε να αποχαιρετήσει ο Τάκης Τσουκαλάς τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 54 ετών.

Τα αίτια του θανάτου έχουν μπει στο μικροσκόπιο με την έρευνα να βρίσκεται υπό πλήρη εξέλιξη.

Το μεσημέρι της τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες μετά την κηδεία του σπουδαίου ερμηνευτή, ο Τάκης Τσουκαλάς θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα βίντεο, στο οποίο περιέγραψε την συνάντησή του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η άγνωστη ιστορία με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Όπως περιέγραψε, είχε πάει σε νυχτερινό κέντρο για να παρακολουθήσει μία από τις εμφανίσεις του ερμηνευτή, ωστόσο το κατάστημα είχε παραμείνει κλειστό, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης συζητούσε με τον καταστηματάρχη. Ο Τάκης Τσουκαλάς, εξήγησε ότι αυτό που του είχε κάνει μεγαλύτερη εντύπωση ήταν ο πόνος που φαινόταν να διαγράφεται στο πρόσωπο του καλλιτέχνη:

«Πριν από λίγες ώρες κηδέψαμε τον Γιώργο Μαζωνάκη, καλό παράδεισο να έχει, καλό ταξίδι. Ένας σπουδαίος ερμηνευτής έφυγε από σφάλμα γιατρών. Τέλος πάντων, παιδιά, εγώ θα σας πω μία ιστορία πριν 17 – 18 χρόνια περίπου, σε ένα ξενυχτάδικο στην Καλλιθέα. Πήγα με κάτι φίλους αργά, γύρω στις 5 το πρωί και μου λένε οι πορτιέρηδες ‘είναι κλειστό το μαγαζί, δεν μπορείτε να μπείτε μέσα. Του λέω εγώ ‘σε παρακαλώ’, με ήξερε ο άνθρωπος. Μου λέει ‘είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσα και κάθεται μόνος του με το αφεντικό’. Δεν το πίστευα εγώ».

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Και συνέχισε: «Τελικά μου άνοιξε την πόρτα και τον είδα τον Γιώργο Μαζωνάκη να συζητάει με έναν κύριο εκεί και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ο πόνος που είχε στο πρόσωπό του και με τι έμφαση εξηγούσε μία ιστορία στον φίλο του. Εγώ στεναχωρήθηκα πολύ, δεν καθίσαμε, δεν μπορούσαμε να κάτσουμε, το είχε κλεισμένο το μαγαζί. Μου έκανε εντύπωση ότι έπαιζε τραγούδια του Μαζωνάκη, ε ποιανού θα έπαιζε, αυτά! Με λίγα λόγια, είχε κλείσει ένα μαγαζί για πάρτι του, τραγούδαγε δικά του τραγούδια και αυτό που μου έκανε εντύπωση όταν μου άνοιξαν, τα τραγούδαγε με πόνο. Ποιος ξέρει η καρδούλα του τι τράβαγε εκείνη τη μέρα».

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