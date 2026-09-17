Οδηγίες προς τους πολίτες εξέδωσε η Διεύθυνση Δασών του Νομού Έβρου μετά την εμφάνιση καφέ αρκούδας στον ορεινό όγκο της Περιφερειακής Ενότητας.

Η εμφάνιση καφέ αρκούδας στον ορεινό όγκο της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, με τη Διεύθυνση Δασών να απευθύνει συστάσεις στους κατοίκους και σε όσους δραστηριοποιούνται στις περιοχές όπου έχει καταγραφεί η παρουσία του ζώου.

Η καφέ αρκούδα αποτελεί αυστηρά προστατευόμενο είδος βάσει της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Με αφορμή τις πρόσφατες εμφανίσεις, η Διεύθυνση Δασών Έβρου εξέδωσε οδηγίες προφύλαξης τόσο για την αποφυγή προσέγγισης της αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές όσο και για την περίπτωση που κάποιος τη συναντήσει στην ύπαιθρο. Σύμφωνα με τις οδηγίες, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδεικνύουν οι κάτοικοι που κινούνται ή δραστηριοποιούνται στις περιοχές Αισύμης, Άβαντα, Κίρκης, Καλλιθέας, Τριών Βρύσεων και Δερείου, κυρίως κατά τις βραδινές ώρες.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί την παρουσία αρκούδας, καλείται να ενημερώσει άμεσα το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης στα τηλέφωνα 25513 54178 και 25513 54195, το πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή το Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας στον αριθμό 1591.

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Τα μέτρα πρόληψης

Η Διεύθυνση Δασών συστήνει στους κατοίκους να λαμβάνουν μέτρα που περιορίζουν τις πιθανότητες προσέλκυσης της αρκούδας σε κατοικημένες και αγροτικές περιοχές. Μεταξύ άλλων, προτείνεται η έγκαιρη συλλογή των καρπών από τα καρποφόρα δέντρα και η αποφυγή συγκέντρωσης καρπών δεύτερης διαλογής μέσα στις καλλιέργειες. Παράλληλα, θα πρέπει να απομακρύνονται απορρίμματα από εξωτερικούς χώρους, πλατείες και αυλές, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό μπορεί να αποτελέσει πηγή τροφής για το ζώο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. Οι κάδοι στις περιοχές όπου έχει παρατηρηθεί κίνηση αρκούδας ή βρίσκονται κοντά σε βιότοπό της θα πρέπει να παραμένουν καθαροί κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ συνιστάται να αποφεύγεται η απόρριψη σκουπιδιών εκτός των κάδων.

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Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες συστήνουν την επισκευή περιφράξεων για την προστασία γεωργικών, κτηνοτροφικών και μελισσοκομικών εγκαταστάσεων, καθώς και τον επαρκή φωτισμό γύρω από οικόπεδα και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Οι κάτοχοι οικόσιτων ζώων και οι κτηνοτρόφοι καλούνται να ασφαλίζουν τα ζώα τους κατά τις νυχτερινές ώρες και να μην αφήνουν εκτεθειμένα νεκρά ζώα, ενώ για την προστασία των κοπαδιών και των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων προτείνεται η χρήση ποιμενικών σκύλων.

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Τι να κάνετε αν συναντήσετε αρκούδα

Σε περίπτωση συνάντησης ανθρώπου με αρκούδα στην ύπαιθρο, βασική οδηγία είναι να διατηρηθεί η ψυχραιμία και να μην γίνει καμία κίνηση που μπορεί να κάνει το ζώο να αισθανθεί ότι απειλείται ή εγκλωβίζεται. Θα πρέπει να παραμείνει ελεύθερος ο χώρος διαφυγής της αρκούδας, όπως ένα άνοιγμα στο δάσος ή ένας δρόμος, ώστε να μπορεί να απομακρυνθεί χωρίς να αισθανθεί ότι βρίσκεται σε παγίδα.

Σε περίπτωση που η αρκούδα σηκωθεί στα δύο πίσω πόδια, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι επιτίθεται. Σύμφωνα με τις οδηγίες, η συγκεκριμένη κίνηση συνδέεται με την προσπάθειά της να μυρίσει τον αέρα και να αντιληφθεί τι υπάρχει μπροστά της. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να πεταχτούν προς την αρκούδα πέτρες, ξύλα ή κλαδιά, ούτε να επιχειρηθεί η προσέγγιση ή η πρόκλησή της.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν ότι συνήθως η αρκούδα απομακρύνεται μόνη της. Πρόκειται για ζώο με ιδιαίτερα ισχυρή όσφρηση, ενώ οι θόρυβοι και ειδικά ο θόρυβος των οχημάτων συνήθως την κάνουν να απομακρύνεται πριν καν γίνει αντιληπτή από τον άνθρωπο. Η αρκούδα μπορεί να κινηθεί πολύ γρήγορα, ενώ είναι επίσης ικανή αναρριχήτρια. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δασών, κινείται κυρίως από το σούρουπο έως την αυγή, καθώς κατά τη διάρκεια της ημέρας συνήθως ξεκουράζεται ή κοιμάται.