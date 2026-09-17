Ο Κιτ Χάρινγκτον, γνωστός και ως Τζον Σνόου του Game of Thrones, μπαίνει στη νέα σειρά του Χάρι Πότερ.

O Κιτ Χάρινγκτον, o γνωστός σε όλους μας Τζον Σνόου του Game of Thrones, μπήκε στο καστ της σειράς Χάρι Πότερ. Ο ηθοποιός θα εμφανιστεί στα επεισόδια της δεύτερης σεζόν της σειράς και σε συνέντευξή του, εξηγεί τι τον έκανε να μπει στο σύμπαν του Χάρι Πότερ της Τζ.Κ. Ρόουλινγκ.

Ο Χάρινγκτον θα υποδυθεί τον Gilderoy Lockhart, έναν καθηγητή του Χόγκουαρτς και ρόλο που είχε παίξει στην ταινία του 2002, ο Κένεθ Μπράνα. Θυμίζουμε ότι ο δεύτερος κύκλος της σειράς αντλεί έμπνευση από το βιβλίο, Ο Χάρι Πότερ και η Κάμαρα με τα Μυστικά.

Μιλώντας στο Today, ο Κιτ Χάρινγκτον εξήγησε ότι η σύνδεσή του με τα βιβλία είναι βαθιά, ενώ ο ίδιος είναι φαν του Χάρι Πότερ από παιδί. «Είμαι φαν του Χάρι Πότερ από μικρός», είπε. «Ήμουν φαν όταν ήμουν παιδί, και μετά το ξανα ανακάλυψα ως ενήλικας, ακούγοντάς το κάθε βράδυ. Το ακούω κάθε βράδυ και με βοηθάει να κοιμηθώ, και ξέρω ότι και άλλοι άνθρωποι το κάνουν αυτό, οπότε είναι πολύ σημαντικά βιβλία για μένα».

Σημειώνεται ότι ο Ο Κιτ Χάρινγκτον έδωσε τη φωνή του στον Lockhart σε audiobook του Χάρι Πότερ και η Κάμαρα με τα Μυστικά, που κυκλοφόρησε από την Audible τον Δεκέμβριο του 2025. Επίσης, χαρακήρισε το ίδιο το φορμάτ ως ελκυστικό, υποστηρίζοντας ότι μια σειρά επιτρέπει περισσότερο βάθος από ό,τι μια ταινία.

«Όταν έμαθα ότι αυτό θα γινόταν σειρά, σκέφτηκα ότι ήταν η καλύτερη ιδέα», είπε ο Χάρινγκτον. «Λατρεύω τις ταινίες, αλλά με αυτό [τη σειρά], μπορούν πραγματικά να εξερευνήσουν τα βιβλία στο έπακρο, και για έναν βιβλιοφάγο σαν εμένα, αυτό ήταν μια πραγματικά υπέροχη ιδέα. Ήταν κάτι που το είχα στο μάτι, ήθελα πολύ να συμμετάσχω, και ο ρόλος που παίζω είναι απλώς ο καλύτερος», πρόσθεσε.

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Για τον Χάρινγκτον —ο οποίος πέρασε σχεδόν μια δεκαετία παίζοντας τον μελαγχολικό Τζον Σνόου— ο ρόλος που αναλαμβάνει αντιπροσωπεύει μια σπάνια στροφή στην καριέρα του ως ηθοποιός.

Η πρώτη σεζόν του Χάρι Πότερ του HBO προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα την ημέρα των Χριστουγέννων του 2026. Συνολικά η σειρά στοχεύει να προσαρμόσει όλα τα επτά βιβλία του Χάρι Πότερ.