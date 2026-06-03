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Ο μικρός επισκέπτης κέντρισε το ενδιαφέρον των κατοίκων.

Με ένα ιδιαίτερα χαριτωμένο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι οι κάτοκοι ενός χωριού στα Γρεβενά, όταν αντίκρισαν ένα μικρό αρκουδάκι να «βολτάρει» ανενόχλητο.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, το αρκουδάκι στεκόταν πάνω σε έναν μαντρότοιχο. Μόλις αντιλήφθηκε την ανθρώπινη παρουσία, κατέβηκε από το σημείο και κατευθύνθηκε μέσα στα δέντρα.

Ο χρήστης που έκανε την ανάρτηση του βίντεο έγραψε χαρακτηριστικά «Πιο συχνά βγαίνουν βόλτα από τις γάτες», κάτι που δείχνει ότι τέτοιου είδους επισκέψεις στα ορεινά αυτά χωριά δεν είναι τόσο ασυνήθιστες.

Δείτε το βίντεο

{https://www.tiktok.com/@th.kk54/video/7646893709279169814?_r=1&_t=ZN-96u8VSSUmHe}