Με βάση το πλαίσιο που περιγράφεται στο MoU, η ΔΕΗ αναλαμβάνει να διαθέσει την έκταση, τα κτίρια και τις απαραίτητες υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές για την ανάπτυξη του Data Center.

Στην ανάπτυξη ενός μεγάλης κλίμακας Data Center στον Άγιο Δημήτριο της Δυτικής Μακεδονίας προχωρούν η ΔΕΗ και η Amazon Web Services (AWS), μετά την υπογραφή δεσμευτικού Μνημονίου Συνεργασίας (MoU), το οποίο καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς όρους του σχεδιαζόμενου έργου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Data Center προβλέπεται να διαθέτει στην αρχική του φάση ισχύ τροφοδοσίας 300 MW, ενώ οι δύο πλευρές σκοπεύουν να διερευνήσουν τη δυνατότητα περαιτέρω επέκτασής του, με τη συνολική ισχύ να μπορεί να φτάσει έως και το 1 GW. Μια τέτοια επέκταση θα εξαρτηθεί από αμοιβαία συμφωνία, τις συνθήκες της αγοράς και τη σύναψη πρόσθετων οριστικών συμφωνιών.

Με βάση το πλαίσιο που περιγράφεται στο MoU, η ΔΕΗ αναλαμβάνει να διαθέσει την έκταση, τα κτίρια και τις απαραίτητες υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές για την ανάπτυξη του Data Center. Από την πλευρά της, η AWS θα αναλάβει την εγκατάσταση και τη λειτουργία των υποδομών πληροφορικής (ΙΤ).

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, η AWS προβλέπεται να μισθώσει το Data Center στο πλαίσιο μακροχρόνιας συμφωνίας διάρκειας 15 ετών, υπό τους συνήθεις όρους που διέπουν αντίστοιχες συναλλαγές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ενεργειακή τροφοδοσία της εγκατάστασης. Η AWS θα αγοράζει ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ μέσω μακροπρόθεσμων συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs) από ανανεώσιμες πηγές. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο της Amazon για επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών άνθρακα στο σύνολο των δραστηριοτήτων της έως το 2040.

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Η συνεργασία των δύο εταιρειών δεν περιορίζεται, πάντως, στην ανάπτυξη του Data Center. ΔΕΗ και AWS προτίθενται παράλληλα να εξετάσουν μια πολυετή συνεργασία στους τομείς του cloud και της τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την υποστήριξη και επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας είναι δεσμευτικό, ωστόσο η υλοποίηση του Project και οι επιμέρους εμπορικοί όροι εξακολουθούν να τελούν υπό προϋποθέσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διαπραγμάτευση και υπογραφή των οριστικών συμφωνιών, η ολοκλήρωση του απαιτούμενου ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence), η εξασφάλιση της αναγκαίας σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο και η λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.