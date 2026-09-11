Πότε θα γυρίσουμε στα ρολόγια μας στην χειμερινή ώρα;

Στις 25 Οκτωβρίου επιστρέφει φέτος η χειμερινή ώρα, με τα ρολόγια να γυρίζουν μία ώρα πίσω. Πρόκειται για την πιο πρώιμη ημερομηνία αλλαγής ώρας από το 2020.

Πότε αλλάζει η ώρα

Η επιστροφή στη χειμερινή ώρα θα γίνει τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, στις 3:00, οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω και θα δείξουν 2:00.

Η αλλαγή πραγματοποιείται, όπως κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ώστε να περιορίζονται οι επιπτώσεις στις μετακινήσεις και την καθημερινότητα.

Γιατί εφαρμόζεται η αλλαγή της ώρας

Η αλλαγή ώρας συνδέεται ιστορικά με την ενεργειακή κρίση της δεκαετίας του 1970, όταν βασικός στόχος ήταν η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως μέσω της αξιοποίησης του φυσικού φωτισμού.

Σήμερα, ωστόσο, η τεχνολογική εξέλιξη και η σημαντική βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας έχουν περιορίσει τη σημασία του αρχικού αυτού στόχου. Παρ' όλα αυτά, η πρακτική εξακολουθεί να εφαρμόζεται στις ευρωπαϊκές χώρες.

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Τι προβλέπεται για την αλλαγή ώρας

Με βάση το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο, η μετάβαση στη θερινή ώρα γίνεται την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, ενώ η επιστροφή στη χειμερινή πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Η 25η Οκτωβρίου είναι η νωρίτερη ημερομηνία στην οποία μπορεί να συμπέσει η τελευταία Κυριακή του μήνα. Έτσι, η φετινή αλλαγή ώρας αποτελεί μια σχετικά σπάνια ημερολογιακή συγκυρία, καθώς αντίστοιχα νωρίς είχε πραγματοποιηθεί και το 2020.