Η θερινή ώρα θα παραμείνει στα ρολόγια μέχρι την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, όταν και θα επιστρέψει η χειμερινή

Από τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου 2026, θα τεθεί σε ισχύ η θερινή ώρα. Συγκεκριμένα, στις 03:00 τα ξημερώματα, οι δείκτες των ρολογιών θα προχωρήσουν μία ώρα μπροστά και θα δείξουν 04:00. Το θερινό ωράριο θα διατηρηθεί μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου όπου θα αλλάξει εκ νέου η ώρα και θα ενεργοποιηθεί η χειμερινή.

Η αλλαγή της ώρας αποτελεί εδώ και χρόνια αντικείμενο συζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την κατάργηση της αλλαγής ώρας μετά από δημόσια διαβούλευση όπου το 84% των Ευρωπαίων τάχθηκε υπέρ της μόνιμης εφαρμογής είτε της θερινής είτε της χειμερινής ώρας. Ωστόσο, η έλλειψη ομοφωνίας μεταξύ των κρατών-μελών καθιστά τη διαδικασία περίπλοκη, με αποτέλεσμα η αλλαγή ώρας να συνεχίζει να εφαρμόζεται.

Τα επιχειρήματα υπέρ της κατάργησης περιλαμβάνουν λόγους υγείας, όπως διαταραχές ύπνου και μείωση απόδοσης, καθώς και οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από τη διατήρηση μιας σταθερής ώρας. Αντίθετα, υποστηρικτές της θερινής ώρας τονίζουν ότι προσφέρει περισσότερες ώρες φωτός το απόγευμα, ενισχύοντας την ψυχαγωγία και την ευημερία κατά τους θερινούς μήνες.

Η επίσημη ανακοίνωση για την αλλαγή ώρας 2026

«Την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα» αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών