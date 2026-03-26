Σε λίγα 24ωρα καλωσορίζουμε κι επίσημα την άνοιξη, γυρίζοντας τα ρολόγια μας μια ώρα μπροστά.

Την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19/01/2001.

Συγκεκριμένα, στις 03:00 τα ξημερώματα, οι δείκτες των ρολογιών θα προχωρήσουν μία ώρα μπροστά και θα δείξουν 04:00. Το θερινό ωράριο θα διατηρηθεί μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου όπου θα αλλάξει εκ νέου η ώρα και θα ενεργοποιηθεί η χειμερινή.

Η αλλαγή της ώρας αποτελεί εδώ και χρόνια αντικείμενο συζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την κατάργηση της αλλαγής ώρας μετά από δημόσια διαβούλευση - με το 84% των Ευρωπαίων να τάσσεται υπέρ της μόνιμης εφαρμογής είτε της θερινής είτε της χειμερινής ώρας.

Ωστόσο, η έλλειψη ομοφωνίας μεταξύ των κρατών-μελών καθιστά τη διαδικασία περίπλοκη, με αποτέλεσμα η αλλαγή ώρας να συνεχίζει να εφαρμόζεται.