Άλλαξε η ώρατα ξημερώματα της Κυριακής σήμερα και πλέον βρισκόμαστε στη θερινή ώρα. Τα ρολόγια μετακινήθηκαν μία ώρα μπροστά.

Τα ρολόγια πηγαίνουν μία ώρα μπροστά για να δείξουν 04:00 (από 03:00).

Η θερινή ώρα θα παραμείνει στα ρολόγια μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, όταν και επιστρέφει η χειμερινή.

Ο λόγος που αλλάζουμε την ώρα σε θερινή συνδέεται με την εξοικονόμηση ενέργειας. Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια των 7 μηνών που διαρκεί η θερινή ώρα στα ρολόγια, εξοικονομούμε 210 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας, εκμεταλλευόμενοι τον Ήλιο.

Ωστόσο, οι επικριτές της αλλαγής ώρας επισημαίνουν ότι αυτό ίσχυε τις προηγούμενες δεκαετίες. Σημειώνουν, μάλιστα, πως λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και την ψυχολογία του ανθρώπου, η συγκεκριμένη πρακτική καλό είναι να σταματήσει.

Στην Ελλάδα η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, σε δοκιμαστικό επίπεδο, το 1932 και συγκεκριμένα από τις 6 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 1932, όταν και τα ρολόγια πήγαν μία ώρα μπροστά.

Υπενθυμίζεται ότι τη δεκαετία του 1970, εν μέσω της πετρελαϊκής κρίσης, πολλές χώρες στην Ευρώπη υιοθέτησαν τη θερινή ώρα, προκειμένου να εκμεταλλευτούν το φως της ημέρας.

Από το 1996 ισχύει μία ενιαία, πανευρωπαϊκή ρύθμιση, κατά την οποία την Άνοιξη γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά (ώστε να αξιοποιούμε το φως της ημέρας για μία ώρα επιπλέον), ενώ το Φθινόπωρο τα επαναφέρουμε μία ώρα πίσω.