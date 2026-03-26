Την Κυριακή 29 Μαρτίου αλλάζει η ώρα και πλέον ρυθμίζουμε τα ρολόγια μας στην θερινή.

Ειδικότερα, τα ξημερώματα της Κυριακής, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ.

Όπως τονίζεται και στην επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας,σύμφωνα με την οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα.»

