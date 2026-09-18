Το νέο καθεστώς καλύπτει ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών με τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ανεξάρτητα από το αν ο πολίτης εξυπηρετείται σε φυσικό κατάστημα, τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής ή με άλλο αυτοματοποιημένο τρόπο.

Αυστηρότερο πλαίσιο ταυτοποίησης των συνδρομητών στις τηλεπικοινωνίες εισάγει η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των δεδομένων επικοινωνίας και την αποτροπή εξυπηρέτησης κρίσιμων αιτημάτων από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Ο νέος Κανονισμός προβλέπει υποχρεωτικό μηχανισμό ταυτοποίησης δύο επιπέδων πριν από τη διεκπεραίωση αιτημάτων που συνδέονται με πρόσβαση σε δεδομένα επικοινωνίας. Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ σε δύο μήνες.

Το νέο καθεστώς καλύπτει ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών με τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ανεξάρτητα από το αν ο πολίτης εξυπηρετείται σε φυσικό κατάστημα, τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής ή με άλλο αυτοματοποιημένο τρόπο. Μεταξύ των αιτημάτων που υπάγονται στους νέους κανόνες περιλαμβάνονται η αλλαγή ή αντικατάσταση SIM και eSIM, η επαναποστολή QR για ενεργοποίηση eSIM, η φορητότητα αριθμού, η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση προώθησης και φραγής κλήσεων, το κλείδωμα ή ξεκλείδωμα SIM και η επαναφορά PIN. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται η ανακοίνωση του κωδικού PUK, οι αλλαγές κωδικών πρόσβασης σε υπηρεσίες του παρόχου, η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ηλεκτρονικού λογαριασμού, η αποστολή αναλυτικής κατάστασης κλήσεων, η παροχή πληροφοριών για συγκεκριμένες επικοινωνίες και η αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας ή ταυτοποίησης του συνδρομητή.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την καθιέρωση ελέγχου ταυτοποίησης δύο επιπέδων. Ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός, πρέπει να προηγείται της διαχείρισης του αιτήματος και εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το κανάλι μέσω του οποίου ο συνδρομητής επικοινωνεί με τον πάροχο. Η χρήση επίσημων ψηφιακών υποδομών, όπως το gov.gr, μπορεί να καλύπτει τις απαιτήσεις και να θεωρείται μηχανισμός ταυτοποίησης δύο επιπέδων. Σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παρουσίας σε κατάστημα, ο πρώτος έλεγχος πραγματοποιείται με την επίδειξη έγκυρου εγγράφου ταυτοπροσωπίας, σε φυσική ή ψηφιακή μορφή. Ο πάροχος οφείλει επιπλέον να αντιπαραβάλει τουλάχιστον τρία στοιχεία του πελάτη που εμφανίζονται στο έγγραφο με εκείνα που τηρούνται στο πληροφοριακό του σύστημα. Αντίστοιχα, όταν το αίτημα υποβάλλεται μέσω τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, πρέπει να επιβεβαιώνονται τουλάχιστον τρία στοιχεία ταυτοποίησης.

Το δεύτερο επίπεδο ασφαλείας έχει ως στόχο να επιβεβαιώσει ότι ο ίδιος ο συνδρομητής γνωρίζει και εγκρίνει ρητά την ενέργεια. Η επιβεβαίωση μπορεί να γίνει με τηλεφωνική κλήση, SMS ή email στα στοιχεία που έχουν ήδη δηλωθεί στον πάροχο, καθώς και μέσω κωδικού μιας χρήσης (OTP). Εναλλακτικά, ο συνδρομητής μπορεί να εγκρίνει το αίτημα μέσα από την εφαρμογή ή την ιστοσελίδα του παρόχου, εφόσον χρησιμοποιούνται οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί ασφαλούς αυθεντικοποίησης.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τη φορητότητα αριθμών. Ο πάροχος που υποδέχεται τον αριθμό υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει και τα δύο επίπεδα ελέγχου πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία φορητότητας, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τον προηγούμενο πάροχο.

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Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών αναλαμβάνουν παράλληλα αυξημένες οργανωτικές υποχρεώσεις. Πρέπει να διαθέτουν καταγεγραμμένη διαδικασία ασφαλούς ταυτοποίησης και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ενώ σε περίπτωση που ένα σχετικό αίτημα εξυπηρετηθεί από μη νομιμοποιούμενο πρόσωπο ενεργοποιείται η πολιτική διαχείρισης περιστατικών ασφαλείας. Ο Κανονισμός προβλέπει ακόμη ότι, όταν η εξυπηρέτηση πραγματοποιείται τηλεφωνικά, το περιεχόμενο της επικοινωνίας διατηρείται για ένα έτος, εκτός αν η νομοθεσία επιβάλλει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η καταγραφή μπορεί να πραγματοποιείται μόνο μετά από προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεση του καλούντος.