Το εικονίδιο «N» δεν αποτελεί ένδειξη προβλήματος ή ειδοποίηση σφάλματος.

Αν έχετε παρατηρήσει ένα μικρό εικονίδιο σε σχήμα «N» στη γραμμή κατάστασης του Android τηλεφώνου σας, ίσως να αναρωτιέστε τι ακριβώς σημαίνει. Πρόκειται για την ένδειξη ότι η λειτουργία NFC (Near Field Communication – Επικοινωνία Κοντινού Πεδίου) είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.

Το NFC είναι μια ασύρματη τεχνολογία μικρής εμβέλειας που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συσκευών ή την πραγματοποίηση ανέπαφων συναλλαγών με ένα απλό άγγιγμα. Χρησιμοποιείται ευρέως για πληρωμές μέσω εφαρμογών όπως το Google Wallet και το Samsung Wallet, καθώς και για ηλεκτρονικά εισιτήρια σε μέσα μεταφοράς ή εκδηλώσεις.

Γιατί είναι χρήσιμο το NFC;

Η τεχνολογία NFC προσφέρει αρκετές πρακτικές δυνατότητες:

Ανέπαφες πληρωμές χωρίς τη χρήση φυσικής κάρτας

Ηλεκτρονικά εισιτήρια για μετακινήσεις και εκδηλώσεις

Γρήγορη σύνδεση με συμβατές συσκευές, όπως ηχεία και ακουστικά

Αυτοματισμοί μέσω ειδικών ετικετών NFC που μπορούν να ενεργοποιούν προκαθορισμένες λειτουργίες στο κινητό ή στο έξυπνο σπίτι σας.

Επιπλέον, οι πληρωμές μέσω NFC θεωρούνται ιδιαίτερα ασφαλείς, καθώς οι εφαρμογές πληρωμών χρησιμοποιούν τεχνολογίες προστασίας που δεν μεταδίδουν απευθείας τα πραγματικά στοιχεία της τραπεζικής σας κάρτας.

Πώς να απενεργοποιήσετε το NFC και να εξαφανίσετε το εικονίδιο «N»

Αν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία NFC, μπορείτε εύκολα να την απενεργοποιήσετε:

Ανοίξτε τον πίνακα Γρήγορων Ρυθμίσεων. Σύρτε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης.

Εντοπίστε το εικονίδιο NFC

Πατήστε το για να απενεργοποιηθεί.

Αν δεν εμφανίζεται στις Γρήγορες Ρυθμίσεις:

Σε συσκευές Samsung: Ρυθμίσεις - Συνδέσεις - NFC και ανέπαφες πληρωμές.

Σε συσκευές Google Pixel: Ρυθμίσεις - Συνδεδεμένες συσκευές - Προτιμήσεις σύνδεσης - NFC.

Μόλις απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, το εικονίδιο «N» θα εξαφανιστεί από τη γραμμή κατάστασης.

Πηγή: slashgear.com