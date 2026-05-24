Απαγορεύεται ρητά η κατοχή και χρήση κινητού τηλεφώνου στις Πανελλήνιες - Το αυστηρό πρωτόκολλο μηδενισμού για τους παραβάτες.

Προ των πυλών βρίσκεται η εξεταστική διαδικασία των Πανελληνίων 2026, με την πρεμιέρα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ να πραγματοποιείται την προσεχή Παρασκευή 29 Μαΐου, με το μάθημα της Έκθεσης (Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία). Για ακόμη μία χρονιά, το πλαίσιο διεξαγωγής των Πανελληνίων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από αυστηρούς κανόνες, με στόχο τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας.

Κεντρική πρόβλεψη αποτελεί η ρητή απαγόρευση κατοχής και χρήσης κινητών τηλεφώνων από τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, τόσο κατά την αναμονή όσο και κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Η παράβαση του συγκεκριμένου κανόνα μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε μηδενισμό του γραπτού, ανεξάρτητα από το αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους στυλό ανεξίτηλης μελάνης (μπλε ή μαύρο), μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα, καθώς και ένα μπουκαλάκι με νερό. Επισημαίνεται ότι το μολύβι δεν χρησιμοποιείται στις απαντήσεις, παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται ρητά από τις οδηγίες των θεμάτων.

Απαγόρευση κατοχής και χρήσης κινητού τηλεφωνού: Παράδοση της συσκευής ειδάλλως μηδενισμός

Για να μην βρεθούν οι υποψήφιοι προ εκπλήξεως και μηδενιστεί το γραπτό τους χωρίς τη δυνατότητα να δώσουν περαιτέρω εξηγήσεις, σε κάθε περίπτωση πρέπει να μην έχουν στην κατοχή τους τόσο κατά την αναμονή των θεμάτων όσο και κατά τη διάρκεια της εξέτασης το κινητό τους τηλέφωνο και φυσικά να μην το χρησιμοποιήσουν. Η απαγόρευση δεν εξαιρεί και την κατοχή απενεργοποιημένου κινητού τηλέφώνου. Όπως τονίζεται από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, απαγορεύεται η κατοχή κινητού, έστω και απενεργοποιημένου, μέσα στην αίθουσα εξέτασης και συνιστά επαρκή λόγο για μηδενισμό του γραπτού.

Στην περίπτωση που κάποιος εξεταζόμενος, κατά την προσέλευσή του στο Εξεταστικό Κέντρο, φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, οφείλει να το παραδώσει υποχρεωτικά στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ε.Κ., ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο.

Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος παραλαμβάνει το κινητό του και αποχωρεί. Πριν την είσοδο στις αίθουσες πρέπει ο πρόεδρος της Επιτροπής του Ε.Κ. πρέπει να υπενθυμίζει στους υποψηφίους την υποχρέωσή τους να παραδίδουν τα κινητά τους και ότι η κατοχή κινητού (έστω και απενεργοποιημένου) μέσα στην αίθουσα συνιστά επαρκή λόγο μηδενισμού του γραπτού τους.

Μηδενισμός γραπτού στις Πανελλήνιες 2026 λόγω κινητού: Τι θα ισχύσει με την τελική βαθμολογία του υποψηφίου

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το γεγονός ότι υποψήφιος που «πιάστηκε» με κινητό μηδενίζεται μόνο για το μάθημα που έγινε η παράβαση και μπορεί να συνεχίσει κανονικά την συμμετοχή στους τα επόμενα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι εν λόγω υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα εισαγωγής με βάση τον Μέσο Όρο Βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν κανονικά, δηλαδή δύο ή τριών μαθημάτων, ανάλογα με την περίπτωση. Αν και με τις συγκεκριμένες βαθμολογίες δύσκολα μπορούν να διεκδικήσουν την είσοδο σε υψηλόβαθμες σχολές, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο εισαγωγής σε σχολές με χαμηλότερες βάσεις.

Τόσο κατά την παράδοση όσο και κατά την παραλαβή του κινητού, ο υποψήφιος θα υπογράψει σε ειδική κατάσταση ενώπιον του προέδρου της Επιτροπής Ε.Κ. ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη της παράδοσης και παραλαβής του κινητού του.

Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης για τους επιτηρητές, το βοηθητικό προσωπικό και τους λοιπούς εμπλεκόμενους σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο, καθώς επίσης και για υποψήφιους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.