Οι εντολές που είχαν υποβληθεί έως τις 17 Ιουνίου 2026 αντιπροσωπεύουν ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των νέων μετοχών που διατίθενται στην τιμή αυτή και για το προβλεπόμενο μέγεθος της προσφοράς.

Υπερκάλυψη καταγράφεται στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, με την εταιρεία να ανακοινώνει ότι προσφορές με τιμή χαμηλότερη των 4,05 ευρώ ανά νέα μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την κατανομή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, οι εντολές που είχαν υποβληθεί έως τις 17 Ιουνίου 2026 αντιπροσωπεύουν ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των νέων μετοχών που διατίθενται στην τιμή αυτή και για το προβλεπόμενο μέγεθος της προσφοράς, το οποίο ανέρχεται σε 530 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η συνδυασμένη προσφορά σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τα βιβλία προσφορών να ολοκληρώνονται στις 18 Ιουνίου στις 16:00. Η ανώτατη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 4,17 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η τελική τιμή αναμένεται να καθοριστεί στις 18 ή 19 Ιουνίου. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουνίου.

Παράλληλα, η εταιρεία υπενθύμισε ότι οι μέτοχοι που κατείχαν μετοχές κατά την ημερομηνία καταγραφής της 15ης Ιουνίου θα έχουν προνομιακή κατανομή στο πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας προσφοράς, προκειμένου να διατηρήσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου. Ο σχετικός μηχανισμός εφαρμόζεται αποκλειστικά στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα.

Η εταιρεία διευκρίνισε επίσης ότι, εφόσον οι εγγραφές των επενδυτών που δικαιούνται προτεραιότητα υπερβούν τον αριθμό των μετοχών που έχουν αρχικά κατανεμηθεί στη δημόσια προσφορά, θα αυξηθεί αναλόγως ο αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν στην ελληνική αγορά και θα μειωθεί αντίστοιχα ο αριθμός των μετοχών της διεθνούς προσφοράς.

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Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Capital World Investors έχει δεσμευθεί να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου με επένδυση 70 εκατ. ευρώ ως cornerstone investor.