Τι απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς για τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα που άναψαν φωτιές στη Χαριλάου Τρικούπη.

Με καθυστέρηση –και μετά από δημοσιογραφική πίεση– τοποθετήθηκε η Χαριλάου Τρικούπη σχετικά με την πρόταση του Χάρη Δούκα για κοινή κάθοδο του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα σε ενδεχόμενες δεύτερες εκλογές.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο τοποθετήθηκε σχετικώς ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για «θολό μήνυμα».

Η απάντηση βγήκε από το στόμα του μετά από απανωτές ερωτήσεις που δέχθηκε από τους παρουσιαστές της εκπομπής «10 Παντού», Μίνα Καραμήτρου και Νίκο Στραβελάκη.

«Έχετε κολλήσει στον Χάρη Δούκα. Πρέπει να βρείτε έναν εκπρόσωπο του Χάρη Δούκα, εγώ είμαι εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Δεν αδειάζω κανέναν. Έχουμε μια καθαρή και κρυστάλλινη θέση», είπε και πρόσθεσε: «Το θολό μήνυμα, αν υπάρχει, καλό είναι να μην υπάρχει. Ωραία;»

