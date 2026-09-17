Ο τηλεοπτικός σταθμός του ΣΚΑΙ αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από ένα αφιέρωμα ψυχής. Η ανακοίνωση του σταθμού.

Βαθιά θλίψη και συγκίνηση έχει προκαλέσει ο πρόωρος και αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, με τη υπόθεση να ερευνάται διεξοδικώς.

Η κηδεία του ερμηνευτή πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, με χιλιάδες κόσμο να συγκεντρώνεται έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, εκεί όπου «γράφτηκε» το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο καλλιτέχνη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσα από την καριέρα του και την πορεία του στην ελληνική μουσική σκηνή, κατάφερε να διαμορφώσει τη νυχτερινή διασκέδαση, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην τέχνη και την συνείδηση των θαυμαστών του.

Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας του τον έκανε να ξεχωρίζει, ενώ η προσωπικότητά του φάνηκε και μέσα από τη συμμετοχή του στον μουσικό διαγωνισμό του ΣΚΑΙ «The Voice of Greece».

Ο τηλεοπτικός σταθμός του ΣΚΑΙ τιμάει τη μνήμη του με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα ψυχής, με τίτλο «Με λένε Γιώργο».

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Η ανακοίνωση του σταθμού για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ένα αφιέρωμα ψυχής στον Γιώργο Μαζωνάκη θα μεταδώσει ο ΣΚΑΪ το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 22.00: Μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, συγκίνηση και τη ζεστή φωνή του Γιώργου να ερμηνεύει τις αξέχαστες επιτυχίες του.

Φίλοι, συνεργάτες και καλλιτέχνες –ο Stavento, η Αναστασία, ο Νίκος Σούλης, ο Γιώργος Κοτοπούλης, ο Πάνος Γιαννακόπουλος και πολλοί ακόμη– εκμυστηρεύονται στη Μαρία Βούσουλα τις δικές τους στιγμές με τον Γιώργο, αναμνήσεις και γεγονότα άγνωστα στο ευρύ κοινό. Μοιράζονται μαζί μας σπάνιο αρχειακό υλικό και προσπαθούν να εξηγήσουν με τον δικό τους τρόπο το μοναδικό αποτύπωμα που άφησε ο σπουδαίος τραγουδιστής στον χώρο της μουσικής και την τεράστια αγάπη του κόσμου.

«Με λένε Γιώργο»: ο ΣΚΑΪ αποχαιρετά τον Γιώργο του με μια βραδιά τιμής και μνήμης, αυτό το Σάββατο στις 22.00.