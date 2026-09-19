«Μου είπε πως το αίμα μου είναι μολυσμένο, πλήρωσα 350 ευρώ για βιοσυντονισμό»

Μια ακόμη καταγγελία για την δράση της κατηγορούμενης γιατρού για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ήρθε στο φως της δημοσιότητας το πρωί του Σαββάτου 19/9. Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ ο Μιχάλης Καρακούσης, πήγε στο ιατρείο που πέθανε ο πασίγνωστος τραγουδιστής προκειμένου να δει αν έχει κάποια πάθηση η σύζυγός του. «Η γυναίκα μου επισκέφθηκε προσωπικά την κ. Γάκα, η οποία της αποκάλυψε πως έχει καρκίνο» είπε αρχικά.

Η ίδια αναστατώθηκε, ενώ η γιατρός στη συνέχεια της είχε γράψει φάρμακα, συμπληρώματα αλλά και κάποιες εξετάσεις. «Πριν κάνει τις εξετάσεις που της είχε γράψει, την άρχισε την θεραπεία με μια σακούλα φάρμακα. Πήγα και εγώ στο ιατρείο για να δω τι συνέβη, πώς της βρήκαν καρκίνο γιατί σε εξετάσεις που είχε κάνει της είχε πει άλλος γιατρός πως δύσκολα θα αναπτύξει καρκίνο καθώς είναι πολύ δυνατός οργανισμός».

«Πήγα στην κ. Γάκα. Με έβαλε σε ένα μηχάνημα, επί μιάμιση ώρα έπρεπε να μείνω ακίνητος. Μου είπε πως το αίμα μου είναι μολυσμένο, πλήρωσα 350 ευρώ για βιοσυντονισμό. Έτσι όπως τα έλεγε, με τρομοκράτησε, με έπεισε πως είναι μολυσμένο το αίμα μου. Μου ήρθαν συνταγογραφημένα φάρμακα που ήταν στο όνομα άλλου γιατρού» τόνισε για να προσθέσει:

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«Για καλή μου τύχη είχα ραντεβού με έναν φίλο εκείνη την ημέρα, που η γυναίκα του είναι γιατρός, αιματολόγος. Του εξήγησα ότι υπέστη ζημιά. Η γυναίκα του μου έγραψε άλλες εξετάσεις, τις οποίες και έκανα μετά από δέκα ημέρες καθώς ήμουν σοκαρισμένος. Κάναμε εξετάσεις και οι δυο μας και είδαμε πως δεν έχουμε τίποτα. Πήρα τον ιατρικό σύλλογο και τους έκανα τηλεφωνική καταγγελία. Μίλησα με μια γυναίκα που δεν θυμάμαι το όνομα της και μου είπε θα εξετάσει την περίπτωση μου».

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Στη συνέχεια, ο Μιχάλης Καρακούσης τόνισε πως από τον ιατρικό σύλλογο επικοινώνησαν μαζί του μετά από δυο-τρεις ημέρες τονίζοντας πως το συγκεκριμένο ιατρείο είναι καθόλα νόμιμο και η γιατρός έχει πτυχίο. «Σας συνιστούμε να ακολουθήσετε αυτό που σας είπε η γιατρός. Της ανέφερα παράλληλα πως η συγκεκριμένη τονίζει πως είναι ολιστική γιατρός, αλλά εκείνη δεν μου απάντησε» είπε.