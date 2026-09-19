Το κράτος έχει πατήσει τα... κορδόνια του.

Στο στόχαστρο της έρευνας που έχει ανοίξει για τα αίτια του θανάτου του Γ. Μαζωνάκη έχουν μπει και οι ευθύνες του κράτους. Με τον Άδωνη Γεωργιάδη να παραδέχεται ότι υπάρχουν. Όταν, όμως, άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι των κρατικών ευθυνών η κυβέρνηση διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν.

Αφού και τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Γ. Πατούλη κάλυψε και την Αρχή Διαφάνειας ως προς τους ελέγχους που διενήργησαν.

Κι αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν προσωποποιημένες ευθύνες, ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε σειρά μέτρων ώστε να μην εξαπατώνται στο μέλλον οι πολίτες. Από εφαρμογές στο κινητό μέχρι την μετάθεση των Επιθεωρητών Υγείας σε άλλον φορέα.

Δημιουργώντας έτσι την αίσθηση στην κοινή γνώμη ότι το κράτος έχει πατήσει τα ..κορδόνια του.

Ε.Σ.