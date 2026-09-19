Γνώριζε ότι από το άνοιγμα του τηλεφώνου του εν λόγω γιατρού θα φαινόταν καταγεγραμμένη η κλήση που του έκανε.

Το λάθος του Θ. Πλεύρη δεν είναι προφανώς ότι γνώριζε τον Ηλία Θεοδωρόπουλο στο ιατρείο του οποίου έσβησε ο Γ. Μαζωνάκης. Άλλωστε όπως είπε υπήρξε γιατρός του. Το λάθος του ήταν ότι δήλωσε ότι η γνωριμία τους ξεκίνησε το 2016 ενώ όπως αποκάλυψε το ΠΑΣΟΚ η σχέση προϋπήρχε. Από το 2012 όταν ίδρυσαν από κοινού το Σωματείο «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο». Γεγονός που παραδέχθηκε και ο ίδιος ο υπουργός Μετανάστευσης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη.

Το ερώτημα είναι γιατί ο Θ. Πλεύρης έσπευσε μόλις ξέσπασε το θέμα με τον άδικο θάνατο του Γ. Μαζωνάκη να κάνει δηλώσεις ότι τηλεφώνησε στον συγκεκριμένο γιατρό;

Προφανώς επειδή γνώριζε ότι από το άνοιγμα του τηλεφώνου του εν λόγω γιατρού θα φαινόταν καταγεγραμμένη η κλήση που του έκανε.

Και κάπως έτσι βρέθηκε να απολογείται.

Από το Μαξίμου, πάντως, διαρρέουν ότι «δεν υπάρχει θέμα» με τον υπουργό Μετανάστευσης και ότι δεν προκύπτει κάτι μεμπτό για τον ίδιο.

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Ίδωμεν.

Ε.Σ.