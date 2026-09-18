Ο Θάνος Πλεύρης υποστήριξε ότι ο γιατρός τού είχε προτείνει σκευάσματα από γνωστές εταιρείες, ενώ αρνήθηκε ότι υπήρξε οποιαδήποτε επαγγελματική συνεργασία μεταξύ τους.

Στη σχέση του με τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, απαντώντας στην κριτική που δέχεται από το ΠΑΣΟΚ.

Μιλώντας στο MEGA News 104.6, ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι δεν υπήρξε συνεργασία με τους συγκεκριμένους γιατρούς, ενώ εξήγησε ότι γνώριζε κοινωνικά έναν από αυτούς και στη συνέχεια απευθύνθηκε σε εκείνον ως γιατρό, όταν αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας το 2016. «Ποια συνεργασία λέτε; Δεν υπάρχει καμία συνεργασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τον ήξερα κοινωνικά, ως γιατρό τον γνώρισα το 2016»

Ο Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι γνώριζε τον γιατρό κοινωνικά πριν απευθυνθεί σε εκείνον για ιατρικές συμβουλές. «Το βασικό σημείο της σχέσης μας είναι ότι έχει υπάρξει γιατρός μου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι συμβουλές που έλαβε τότε επιβεβαιώθηκαν και από τη γιατρό που τον παρακολουθούσε. Ο υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι ο γιατρός τού είχε προτείνει σκευάσματα από γνωστές εταιρείες, ενώ αρνήθηκε ότι υπήρξε οποιαδήποτε επαγγελματική συνεργασία μεταξύ τους.

Τι είπε για την πλασμαφαίρεση

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε και στην πλασμαφαίρεση, διαδικασία που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως υποστήριξε, ο συγκεκριμένος γιατρός δεν του είχε προτείνει ποτέ να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. «Δεν μου πρότεινε θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης και ούτε και θα έκανα», είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν γνώριζε πως στο συγκεκριμένο ιατρείο πραγματοποιούνταν τέτοιες θεραπείες.

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Η απάντηση στις αιχμές του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει ερωτήματα σχετικά με τη σχέση του Θάνου Πλεύρη με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, επικαλούμενο μεταξύ άλλων τη συμμετοχή τους στο ίδιο σωματείο, το οποίο είχε ιδρυθεί το 2012. Ο υπουργός δεν αρνήθηκε ότι είχε συμμετάσχει στο συγκεκριμένο σωματείο, υποστήριξε όμως ότι επρόκειτο για φορέα με δεκάδες μέλη και ότι σήμερα είναι ανενεργός. Απαντώντας στην κριτική, έκανε λόγο για «σπέκουλα». «Ο Τούντας ήταν επικεφαλής του συνεδρίου, που ήταν πρόεδρος του ΕΟΦ επί ΠΑΣΟΚ. Με ρωτάει εμένα το ΠΑΣΟΚ αν ήξερα; Κάνει σπέκουλα», ανέφερε.

«Σαν υπουργός Υγείας δεν έχω πάει στο ιατρείο»

Ο Θάνος Πλεύρης ξεκαθάρισε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υπουργός Υγείας δεν είχε επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο. Όπως είπε, δεν αποκλείει να είχε συναντήσει κοινωνικά τον γιατρό εκτός του ιατρείου, ωστόσο υποστήριξε ότι δεν υπήρξε επαγγελματική συνεργασία.

Η αντιπαράθεση σημειώνεται ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν τα δεδομένα γύρω από τις ιατρικές πράξεις που προηγήθηκαν του θανάτου του.