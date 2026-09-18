Στο σημείο επιχειρούν 37 πυροσβέστες και δύο εναέρια μέσα.

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Στρυμονικό Σερρών, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπισή της. Στο σημείο επιχειρούν 37 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, ενώ έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 9 οχήματα.

{https://www.facebook.com/firesandcivilprotect/posts/pfbid03XCS4KWwq6Ft9cSx6Tg1mRWdjQz5uvUfxnjSxEpebfNBun8NZC3nd2sLtzPyMSjHl}

Επιχειρούν 2 εναέρια μέσα

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δύο εναέρια μέσα, συγκεκριμένα ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο, προκειμένου να περιοριστεί η πυρκαγιά και να αποτραπεί η επέκτασή της. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ. Στην επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο το μέτωπο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2100939004778565706}