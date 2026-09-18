Η κλήρωση του Eurojackpot θα γίνει στις 21:00.

Νέα μεγάλη κλήρωση σήμερα από το Eurojackpot το οποίο μοιράζει το ποσό των 59 εκατ. ευρώ.

Η κλήρωση θα γίνει στις 21:00 και λίγο αργότερα θα ξέρουμε τους «χρυσούς» αριθμούς και τον πίνακα κερδών.

Υπενθυμίζεται ότι οι κληρώσεις του EUROJACKPOT πραγματοποιούνται, κάθε Τρίτη και Παρασκευή, από τις 21:00 το βράδυ και μετά, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, ενώ η προθεσμία κατάθεσης δελτίων συγκεκριμένα για τις ημέρες των κληρώσεων (Τρίτη και Παρασκευή) είναι μέχρι τις 20:00 το απόγευμα.

Επίσης η σταδιακή εμφάνιση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην σειρά που ο ΟΠΑΠ Α.Ε. τα έχει λάβει από την κοινοπραξία. Αμέσως μετά την κλήρωση εμφανίζονται:

1. η νικητήρια στήλη

2. οι νικητές Ελλάδας και οι συνολικές επιτυχίες της Ευρώπης

3. τα κέρδη ανά επιτυχία

4. το JACKPOT ποσό της επόμενης κλήρωσης.