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Μετά από το εμβληματικό φεγγάρι του Αυγούστου, η Πανσέληνος του μήνα θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό το βράδυ της 26ης Σεπτεμβρίου.

Όπως κάθε μήνας, έτσι και ο Σεπτέμβριος αναμένεται να χαρίσει ένα εντυπωσιακό ουράνιο θέαμα, καθώς η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό, φέρνοντας στο προσκήνιο το περίφημο «Φεγγάρι της Συγκομιδής».

Ως Πανσέληνος ορίζεται η στιγμή που ο Ήλιος και η Σελήνη βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές της Γης με αποτέλεσμα η ορατή, από τη Γη, πλευρά του φεγγαριού να φωτίζεται πλήρως.

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό φαινόμενο που επαναλαμβάνεται περίπου κάθε 29,5 ημέρες.

Πότε είναι η πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026

Η νέα Πανσέληνος του μήνα, αναμένεται να κορυφωθεί στις 26 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες μετά από την φθινοπωρινή ισημερία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου. Το χρονικό αυτό πλαίσιο και η μικρή χρονική απόσταση από την ισημερία, είναι και ο λόγος που συγκεκριμένη Πανσέληνος συνδέεται με την ονομασία «Φεγγάρι της Συγκομιδής».

Παράλληλα, η ονομασία «Φεγγάρι της Συγκομιδής» συνδέεται με παλαιότερες παραδόσεις, καθώς η συγκεκριμένη Πανσέληνος σηματοδοτούσε την περίοδο κατά την οποία πραγματοποιούνταν η συγκομιδή των καλλιεργειών.

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Σύμφωνα με πληροφορίες και δημοσιεύματα του timeanddate.com, το επιπλέον φυσικό φως της Σελήνης μετά τη δύση του Ηλίου βοηθούσε τους αγρότες ώστε να συλλέξουν τις καλλιέργειές τους συνεχίζοντας τις εργασίες τους μέχρι αργά το βράδυ.

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου: Άλλες ονομασίες για το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

Εκτός από το πιο διαδεδομένο όνομα «Φεγγάρι της Συγκομιδής», η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου, έχει συνδεθεί και με άλλες ονομασίες, οι οποίες προσαρμόζονται ανάλογα με την χρονική εποχή και τις τοπικές παραδόσεις.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται ως:

• «Το φεγγάρι του Καλαμποκιού», λόγω της εποχής της συγκομιδής του καλαμποκιού.

• «Φεγγάρι του Κριθαριού», λόγω των καλλιεργειών.

• «Φεγγάρι του Κρασιού», παραπέμπει στις φθινοπωρινές αγροτικές εργασίες και

• «Φεγγάρι του φθινοπώρου», που συνδέει την Πανσέληνο με την αλλαγή που έρχεται στη φύση λόγω της εποχής.