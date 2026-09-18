Ο κατάλληλος προορισμός για μία σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Ένα παραθαλάσσιο χωριό της Θεσπρωτίας.

Αν και ο Σεπτέμβρης έχει κάνει για τα καλά την εμφάνισή του, οι θερμοκρασίες παραμένουν αρκετά υψηλές για τα δεδομένα της εποχής, με αποτέλεσμα μία σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα σε κάποιον παραθαλάσσιο προορισμό, να θεωρείτε ιδανική επιλογή.

Στην Ελλάδα, υπάρχουν προορισμοί που ξεχωρίζουν για τα εντυπωσιακά αξιοθέατα και την ιστορία τους, υπάρχουν μέρη και νησιά με έντονη τουριστική κίνηση και υπάρχουν και τόποι που αξίζει να ανακαλύψετε, καθώς προσφέρουν την αίσθηση της απόλυτης ηρεμίας.

Ένα από αυτά τα χωριά βρίσκεται στην Θεσπρωτία, και αποτελεί την ιδανική επιλογή για μία σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα, πριν οι θερμοκρασίες αρχίσουν να θυμίζουν περισσότερο φθινόπωρο.

Μία σύντομη απόδραση στο ησυχαστήριο της Θεσπρωτίας

Η Σαγιάδα βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά της Θεσπρωτίας, στην Ήπειρο, εκεί όπου η Ελλάδα συναντά τα σύνορα της Αλβανίας και έχει θέα το απέραντο γαλάζιο του Ιονίου.

Ο οικισμός απλώνεται περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά από την Ηγουμενίτσα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το δέλτα του ποταμού Καλαμά, ένας από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους της Ελλάδας.

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Πρόκειται για έναν μικρό και ήσυχο προορισμό, που παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, διατηρώντας έτσι τον αυθεντικό του χαρακτήρα.

Η θάλασσα, το φυσικό τοπίο και το μικρό λιμάνι αποτελούν μερικά από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά του τόπου, ενώ η ενασχόληση με τη θάλασσα και την αλιευτική παράδοση αποτελούν μία από τις κυριότερες πηγές εσόδων του χωριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το χωριό δημιουργήθηκε και άρχισε να κατοικείται σταδιακά ήδη από το 1943. Τότε οι Γερμανοί είχαν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στον αρχικό οικισμό, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μετακινηθούν παραλιακά.

Σε απόσταση λίγων λεπτών από τη Σαγιάδα εντοπίζονται δύο από τις πιο όμορφες και παραλίες της Θεσπρωτίας. Ο λόγος για το Κεραμίδι και το Στροβίλι. Η πρώτη παραλία είναι ιδιαίτερα μικρή και οργανωμένη, περιτριγυρισμένη από δέντρα, ψιλή άμμο και κρυστάλλινα νερά.

Το Στροβίλι βρίσκεται στους πρόποδες του ομώνυμου λόφου, που μοιάζει να φτάνει μέχρι το νερό, ενώ στην κορυφή του βρίσκονται απομεινάρια του μεσαιωνικού κάστρου.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η Σαγιάδα, θεωρείται ένας από τους πιο όμορφους παραθαλάσσιους προορισμούς της Ελλάδας, ιδανική επιλογή για μία σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα. Σε σχετικά μακρινή απόσταση, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με την πάροδο των ετών την ίδια στιγμή που μοιάζει αναλλοίωτη στον χρόνο.

Τα ψαροκάικα στο λιμάνι, οι ταβέρνες δίπλα στη θάλασσα και η θέα προς το Ιόνιο συνθέτουν ένα σκηνικό που προσφέρεται για χαλαρές βόλτες και στιγμές μακριά από την έντονη καθημερινότητα.

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