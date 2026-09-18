Τα αποσπάσματα του βιβλίου του αδελφού της Νταϊάνα που έχουν κυκλοφορήσει έχουν εκνευρίσει το παλάτι.

Ο μικρός αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ απασφάλισε μετά από 30 χρόνια σιωπής.

Ο ίδιος δεν έχει μιλήσει δημόσια για τον θάνατο της αδελφής του στο Παρίσι τον Αύγουστο του 1997 αλλά το βιβλίο του, που κυκλοφορεί στις 22 Σεπτεμβρίου και κυρίως τα αποσπάσματα που έχουν δημοσιευθεί έχουν προκαλέσει τριγμούς στο παλάτι. Κατηγορεί ανοιχτά τη βασιλική οικογένεια και υπερασπίζεται τα όσα έλεγε η αδελφή του τότε.

Το τηλεφώνημα του Καρόλου

Ο ίδιος επιμένει ότι λέει την αλήθεια σχετικά με το οργισμένο τηλεφώνημα του βασιλιά Καρόλου μετά τον θάνατο της Νταϊάνα. Στα απομνημονεύματά του ο Σπένσερ επιμένει ότι ο νυν βασιλιάς του είπε «θα την ξεχάσουμε σύντομα». Το παλάτι αμφισβήτησε τον ισχυρισμό του σε μία σπάνια και ασυνήθιστη δημόσια δήλωση.

«Μπορώ να σου πω τώρα πως αυτά ήταν τα ακριβή του λόγια, είπε ο Σπένσερ στο BBC σημειώνοντας πως είχε μόνο δύο τηλεφωνικές επαφές με τον βασιλιά Κάρολο. «Ήμουν υπερβολικά προσεκτικός σε αυτά που έλεγε και αυτά ακριβώς τα λόγια είπε και σας το υπόσχομαι τώρα. Γενικά, αυτό είπε. Δεν τον άκουσα να το διαψεύδει» σχολίασε.

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Σχετικά με την αντίδραση του Βασιλιά, ο Σπένσερ αναρωτήθηκε «είναι έξαλλος ή ντρέπεται;» και χαρακτήρισε ως «θόλωμα» της κατάστασης τη διατύπωση στην ανακοίνωση-απάντηση του παλατιού, καθώς την εξέλαβε ως δήλωση ότι «οι αναμνήσεις ενδέχεται να διαφέρουν».

«Αν και, ως θέμα αρχής, δεν σχολιάζουμε βιβλία, η Αυτού Μεγαλειότης έχει επίγνωση του γεγονότος ότι ο πόνος της απώλειας αδελφού μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τις αναμνήσεις με τρόπους που άλλοι δεν αντιλαμβάνονται, ακόμη και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια» ανέφερε το παλάτι.

Η απώλεια βάρους της Νταϊάνα

Κατά τον αδελφό της Νταιάνα, η εκλιπούσα πριγκίπισσα του είχε μιλήσει για την απώλεια κιλών το διάστημα από τον αρραβώνα ως τον γάμο της με τον Κάρολο.

Ο ίδιος ανέφερε πως τού είπε ότι η μέση της συρρικνώθηκε από 73 εκατ. σε 58 εκατ. Το χρονικό διάστημα που είχε μεσολαβήσει ήταν μόλις 5 μήνες. Όπως είπε ο ίδιος η απώλεια βάρους της αδελφής του ήταν «επιστροφή στην εκδίκηση» και μετά τη γέννηση του Ουίλιαμ, 11 μήνες μετά τον γάμο της.

«Η Νταϊάνα προτιμούσε να μού πει ότι ήταν καλά τις μέρες αμέσως μετά τη γέννηση του Ουίλιαμ» γράφει στα απομνημονεύματα του, αποσπάσματα των οποίων δημοσιεύει η Daily Mail. Ξαφνικά η αδελφή του άρχισε να αισθάνεται απομονωμένη και παγιδευμένη, σημειώνοντας πως ο σύζυγός της κάποιες φορές ήταν επικριτικός. Η Νταϊάνα όπως λέει ήταν ευαίσθητη στο θέμα της απόρριψης.

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Ο Σπένσερ δηλώνει ότι σχόλια, τα οποία «ο (Κάρολος) προόριζε ως χρήσιμες υποδείξεις», εκλαμβανόταν ως «επικριτικές παρατηρήσεις από τη νεαρή σύζυγο, η οποία ένιωθε ότι κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια». Ο αδελφός της είναι «πεπεισμένος» ότι η Νταϊάνα έπασχε από ΔΕΠΥ και από «δυσφορία ευαισθησίας στην απόρριψη» ως μέρος της πάθησής της, μια κατάσταση που, όπως λέει, αντιμετωπίζει και ο ίδιος.

Η πρώτη αντίδραση της βασίλισσας

Σύμφωνα με τον αδελφό της Νταϊάνα, η πρώτη αντίδραση της βασίλισσας Ελισάβετ στην είδηση του τροχαίου - όχι του θανάτου - της πριγκίπισσας ήταν ο εκνευρισμός.

Όταν άκουσε πρώτη φορά ότι η Νταϊάνα είχε εμπλακεί σε τροχαίο στο Παρίσι, η βασίλισσα Ελισάβετ είπε: «Τι σκαρώνει πάλι;» Αυτό, ξεκαθαρίζει, ήταν πριν διευκρινιστεί η σοβαρότητα της κατάστασης.

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Μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, η βασίλισσα ωστόσο, μέσω του προσωπικού της γραμματέα, προσφέρθηκε να αποκαταστήσει τον τίτλο της «Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας» (HRH) στη Νταϊάνα, γράφει ο Σπένσερ.

Η παρέμβαση του Φιλίππου

Σύμφωνα με τον Σπένσερ, ο πατέρας του Καρόλου, Φίλιππος ήταν αυτός που απέρριψε τα σχέδια του Καρόλου για τη διάταξη της πομπής στην κηδεία της Νταϊάνα. Ο Σπένσερ, στο βιβλίο του περιγράφει επίσης τις στιγμές πριν από την πομπή της κηδείας λέγοντας πως Κάρολος «επιχείρησε να αναλάβει τον έλεγχο» και πρότεινε να περπατήσει ο ίδιος στο κέντρο, έχοντας τους γιους του στα δεξιά και στα αριστερά του. Όμως, παρενέβη ο πρίγκιπας Φίλιππος, ο του οποίου η «συνήθης τραχύτητα» είχε αντικατασταθεί από την «καλοσύνη», θυμάται ο Σπένσερ.

Ο σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ είπε στον Κάρολο ότι ο Σπένσερ θα περπατήσει στο κέντρο καθώς αυτός εκπροσωπούσε την αδελφή του και την οικογένειά τους με την Ουίλιαμ και τον Χάρι δίπλα του. Ο Σπένσερ αναφέρει πως αν και ο Κάρολος «έδειχνε να υποφέρει, ενέδωσε».

Νωρίτερα, σύμφωνα με τον Σπένσερ, είχε συναντήσει τον πρίγκιπα της Ουαλίας για πρώτη φορά μετά το τηλεφώνημα στο οποίο ο Κάρολος φέρεται να είχε εκφράσει τον προβληματισμό του μήπως η Νταϊάνα θα ξεχαστεί, και αμφότεροι συμπεριφέρθηκαν σαν να μην είχε συμβεί ποτέ εκείνο το περιστατικό.

Η ανησυχία για τον πρίγκιπα Χάρι

Σε άλλο σημείο του βιβλίου του, ο Σπένσερ εκφράζει την ανησυχία του για την «έλλειψη εμφανούς φροντίδας προς τον Χάρι» μετά την κηδεία της Νταϊάνα. Ο αδελφός της Νταϊάνα αναφέρει ότι η ανησυχία του για τον νεαρό πρίγκιπα αποτελεί την κύρια ανάμνησή του από το ταξίδι με το τρένο, μετά την πομπή της κηδείας.

Ανησυχούσε για την «έλλειψη εμφανούς φροντίδας» προς το 12χρονο αγόρι, το οποίο, όπως σημειώνει, «είχε ανάγκη τις αγκαλιές της Νταϊάνα... και αυτές τώρα θα τις στερούνταν για πάντα».

Αντ' αυτού, ο πρίγκιπας «αφέθηκε να χάσει τον έλεγχο», προσθέτει ο Σπένσερ, γράφοντας ότι «ένα χέρι που θα έδειχνε περισσότερη φροντίδα» ίσως να τον είχε βοηθήσει να διαχειριστεί την κατάσταση καθώς μεγάλωνε. «Φαινόταν τόσο μόνος μέσα στην απόγνωση και το μαρτύριό του», γράφει ο Σπένσερ.

Ο Σπένσερ θυμάται πόσο «μικροκαμωμένος, εύθραυστος και συντετριμμένος» έδειχνε ο Χάρι κατά τη διάρκεια της πομπής, όταν περπατούσε πίσω από το φέρετρο της μητέρας του. Αναφέρει ότι αγκάλιασε για λίγο τον Χάρι την ώρα που όσοι συμμετείχαν στην πομπή είχαν βγει προσωρινά από το οπτικό πεδίο του κοινού περνώντας κάτω από μια αψίδα, λέγοντάς του ότι τα πήγαινε «απλά υπέροχα».

Με πληροφορίες της Daily Mail/Sky News/BBC