Ο τραγουδοποιός είχε συνθέσει τη μουσική για το «Spring Awakening».

Ο Ντάνκαν Σέικ, ο βραβευμένος με Tony και Grammy συνθέτης, πέθανε σε ηλικία 56 ετών το βράδυ της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου.

Ο μουσικός έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τη μουσική που συνέθεσε για το «Spring Awakening», και σύμφωνα με τις δηλώσεις της μητέρας του, Σούζαν Σεΐκ έφυγε από τη ζωή λόγω ανεπάρκειας οργάνων.

Ο Ντάνκαν Σέικ έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από την ραδιοφωνική του επιτυχία «Barely Breathing», ωστόσο λίγο αργότερα αποφάσισε να στρέψει το ενδιαφέρον του στο Μπρόντγουέι, δημιουργώντας την πρωτοποριακή παράσταση «Spring Awakening», που έφερε στο προσκήνιο το εφηβικό άγχος.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Σέικ, έδωσε ιδιαίτερη βάση στη δημιουργία μιούζικαλ βασισμένα στο «American Psycho» και το «Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων», με το «Barely Breathing», ωστόσο, να παραμένει για 55 εβδομάδες στο Billboard Hot 100, φτάνοντας στο νούμερο 16, σύμφωνα με δημοσιεύματα του cnn.

Η δημοφιλέστερη δημιουργία του, «Spring Awakening», κατέκτησε οκτώ βραβεία Tony, συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου μιούζικαλ, όπως επίσης και το βραβείο Grammy για το καλύτερο άλμπουμ.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η παράσταση έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στο μουσικό θέατρο, λόγω της έντονης πρωτοπορίας που την χαρακτήριζε, αλλά και λόγω του περιεχομένου της.

Ο Σέικ, επέστρεψε στο Μπρόντγουει το 2015, σε μία παραγωγή του Deaf West Theatre, και μία νέα εκδοχή της αναμένεται να κάνει πρεμιέρα αυτό το φθινόπωρο.

Ο Ντάνκαν Σέικ έφερε την ποπ μουσική στο Μπρόντγουει

Ο Σέικ, κατάφερε να αξιοποιήσει τις μουσικές του επιρροές και ερεθίσματα από τα τέλη της δεκαετίας των ‘80s, ενσωματώνοντάς τες με μεγάλη επιτυχία στο Μπρόντγουέι. Έμαθε από παιδί κιθάρα και τα ακούσματά του επηρεάστηκαν έντονα από τους Talk Talk, τον David Sylvian και τον Nick Drake. Το πρώτο, ομώνυμο άλμπουμ του κυκλοφόρησε το 1996, και απέσπασε τέσσερα αστέρια από το Rolling Stone.