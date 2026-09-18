Γνωστή έγινε η είδηση του θανάτου της Μαργαρίτας Παπανδρέου.

Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1923. Ήταν Αμερικανίδα και Ελληνίδα ακτιβίστρια και συγγραφέας. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του τέως πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Ανάμεσα στα παιδιά της είναι ο τέως πρωθυπουργός της Ελλάδας Γιώργος Α. Παπανδρέου και ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου.

Είχε να επιδείξει σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών, καθώς πρωταγωνίστησε στην προώθηση, επεξεργασία και ψήφιση νόμων που βελτίωσαν πολύ τη νομική και κοινωνική θέση των Ελληνίδων, όπως η κατάργηση του θεσμού της προίκας (1982), η νομιμοποίηση των εκτρώσεων (1986), η θέσπιση του πολιτικού γάμου (1982), η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συναίνεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά από τον γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με το σύζυγο στην κηδεμονία των παιδιών τους.

Το βιογραφικό της Μαργαρίτας Παπανδρέου

Γεννήθηκε στο Όουκ Παρκ του Ιλινόι των ΗΠΑ και ήταν η μεγαλύτερη από πέντε αδελφές

Αρχικά σπούδασε δημοσιογραφία και κατόπιν έκανε το μεταπτυχιακό της στη Δημόσια Υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου και γνώρισε τον μετέπειτα σύζυγό της, Ανδρέα Παπανδρέου

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Με τον Ανδρέα Παπανδρέου απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου

Ίδρυσε και διετέλεσε για οκτώ χρόνια πρόεδρος της Ένωση Γυναικών Ελλάδος (Ε.Γ.Ε.)

Έλαβε ενεργό μέρος σε γυναικεία θέματα και θέματα ειρήνης

Είναι επίσης συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων

Μαργαρίτα Παπανδρέου: Ο ρόλος της στην κατάργηση του θεσμού της προίκας

Δόθηκε, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά τον γάμο, καθώς και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με το σύζυγο όσον αφορά στην κηδεμονία των παιδιών τους.

Τι προβλέπει ο νόμος 1329/1983

Ο νόμος προβλέπει «…την εισαγωγή του πολιτικού γάμου, την πρόβλεψη από κοινού λήψης των αποφάσεων που αφορούν τους δύο συζύγους, τη διατήρηση του πατρικού ονόματος της γυναίκας και μετά το γάμο, την κατάργηση του θεσμού της προίκας, τη θέσπιση ισότητας των συζύγων ως προς τη γονική τους ιδιότητα, την αναγνώριση του συναινετικού διαζυγίου και τον περιορισμό των λόγων μη συναινετικού χωρισμού μόνο στον «ισχυρό κλονισμό του γάμου», τη σύνδεση του δικαιώματος διατροφής με την αντικειμενική ανάγκη και όχι πλέον με την υπαιτιότητα, τη μείωση του ορίου ενηλικίωσης στα 18 χρόνια, την πρόσδοση νομικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στους ανηλίκους και την πλήρη ενοποίηση των δικαιωμάτων των εκτός γάμου παιδιών με τα δικαιώματα των γεννημένων σε γάμο (τομέας στον οποίο η θεσμική αυτή μεταρρύθμιση είναι η περισσότερο επαναστατική), το οικογενειακό δίκαιο απελευθερώθηκε από την ως τότε έντονα συντηρητική ιδεολογία της νομικής ανισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα κι έφθασε, αν δεν ξεπέρασε, τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Η διαμονή της Μαργαρίτας Παπανδρέου αποτέλεσε αντικείμενο αποκάλυψης από τον γιο της, Νίκο Παπανδρέου, σε συνέντευξή του στο Lifo τον Οκτώβριο του 2025. Για πρώτη φορά, ο πολιτικός μίλησε ανοιχτά για τις συνθήκες διαβίωσης της 102χρονης μητέρας του, απαντώντας σε χρόνιες κατηγορίες που στοχοποίησαν την οικογένειά του κατά τη μνημονιακή περίοδο.

Η αλήθεια για τη διαμονή της Μαργαρίτας Παπανδρέου

Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με τα ψέματα που έχουν διαδοθεί για την οικογένειά του, ο Νίκος Παπανδρέου έδωσε πέρυσι μια συγκεκριμένη απάντηση που διαλύει μύθους δεκαετιών. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου διέμενε σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο, μαζί με τον γιο της Γιώργο. Η πληροφορία αυτή έρχεται να διαψεύσει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί πολυτελών κατοικιών και παλατιών που κυκλοφόρησαν κατά το παρελθόν.

Το κληροδότημα του Ανδρέα Παπανδρέου

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου γιόρτασε τα 102α γενέθλιά της στις 30 Σεπτεμβρίου του 2025, συνεχίζοντας έως τότε να ζει με τον γιο της Γιώργο στο διαμέρισμα του Παλαιού Φαλήρου. Η αποκάλυψη αυτή από τον Νίκο Παπανδρέου αποτελεί μια σαφή απάντηση σε όσους συνεχίζουν να πιστεύουν τις φήμες του παρελθόντος.