Η HYROX υπογράμμισε ότι οι προβληματισμοί για ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και αγωνιστικής δικαιοσύνης είναι θεμιτοί, αλλά τόνισε παράλληλα ότι η κριτική δεν θα πρέπει να στοχοποιεί τους ίδιους τους αθλητές.

Απόσταση φαίνεται να κρατά η PUMA μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στον αγώνα HYROX Pro Beijing, με την εταιρεία να απομακρύνει από το παγκόσμιο ηλεκτρονικό της κατάστημα τη συλλογή που είχε δημιουργήσει σε συνεργασία με την αθλήτρια Joanna Wietrzyk.

Η συλλογή «Joanna Wietrzyk x PUMA» δεν εμφανίζεται πλέον στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας. Η σχετική σελίδα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ανακατευθύνει πλέον τους επισκέπτες στη γενικότερη κατηγορία προϊόντων HYROX.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η PUMA δεν έχει προχωρήσει σε δημόσια ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη κίνηση συνδέεται με το περιστατικό στο Πεκίνο, ούτε έχει διευκρινίσει εάν επηρεάζεται με οποιονδήποτε τρόπο η συνεργασία της με την 22χρονη αθλήτρια από τη Μελβούρνη.

Η Joanna Wietrzyk συμμετείχε στον αγώνα γυναικών του HYROX στο Πεκίνο στις 12 Σεπτεμβρίου, όταν κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς υπέστη διάρροια. Παρά το περιστατικό, συνέχισε να αγωνίζεται και τερμάτισε πρώτη στην κατηγορία της.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και σχόλια.

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Η ίδια η Wietrzyk τοποθετήθηκε δημόσια για όσα συνέβησαν, εκφράζοντας τη λύπη της προς τους συναθλητές της, τους θεατές, τους διοργανωτές και τον κόσμο στην Κίνα. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για την απόφασή της να συνεχίσει τον αγώνα.

«Αναλαμβάνω την ευθύνη για την απόφασή μου να συνεχίσω και λυπάμαι βαθιά για την ταλαιπωρία και την αναστάτωση που προκάλεσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αθλήτρια παραδέχθηκε ότι, εκ των υστέρων, θα έπρεπε να είχε αποχωρήσει από την πίστα. Αποφάσισε, μάλιστα, να αποσυρθεί αναδρομικά από τον αγώνα, παραιτούμενη και από τους βαθμούς που είχε συγκεντρώσει.

Η Wietrzyk ανακοίνωσε ακόμη ότι θα απομακρυνθεί για ένα διάστημα από τη δημοσιότητα, προκειμένου να αναρρώσει και να επεξεργαστεί όσα συνέβησαν μαζί με την οικογένειά της, «μακριά από τον θόρυβο» των τελευταίων ημερών.

Στο πλευρό της στάθηκε και ο προπονητής της, Chris Buyens, ο οποίος άσκησε κριτική στις αντιδράσεις που καταγράφηκαν στο διαδίκτυο, επισημαίνοντας ότι δεν θα πρέπει να ξεχνά κανείς τον άνθρωπο και τον αθλητή πίσω από το περιστατικό.

Η HYROX αναθεωρεί τα πρωτόκολλά της

Η HYROX ήταν η πρώτη από τις εμπλεκόμενες πλευρές που τοποθετήθηκε δημόσια για το περιστατικό. Ο διοργανωτής αναγνώρισε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση ανέδειξε ασάφειες στα ιατρικά πρωτόκολλα και στις διαδικασίες που αφορούν βιολογικούς ρύπους κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Η HYROX υπογράμμισε ότι οι προβληματισμοί για ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και αγωνιστικής δικαιοσύνης είναι θεμιτοί, αλλά τόνισε παράλληλα ότι η κριτική δεν θα πρέπει να στοχοποιεί τους ίδιους τους αθλητές.

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της HYROX, Moritz Fürste, ζήτησε στη συνέχεια συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε αρχικά η κατάσταση, αναγνωρίζοντας ότι ο οργανισμός θα έπρεπε να είχε παρέμβει άμεσα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Μετά το περιστατικό, η HYROX προχώρησε και σε αλλαγές στους κανονισμούς της. Πλέον, οι υπεύθυνοι των αγώνων μπορούν να αποσύρουν έναν αθλητή όταν η παρουσία αίματος, εμετού, ούρων ή κοπράνων δημιουργεί κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια ή ενδέχεται να προκαλέσει μόλυνση.

Την ίδια ώρα, παραμένει άγνωστο εάν η αφαίρεση της συλλογής της Joanna Wietrzyk από το ηλεκτρονικό κατάστημα της PUMA αποτελεί προσωρινή κίνηση ή συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις μετά τον αγώνα στο Πεκίνο.