Εντός του Σεπτεμβρίου, η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών/μετακινήσεων φοιτητών 2026 - Τι να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι.

Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Η διαδικασία αφορά τους ενδιαφερόμενους πρωτοετείς φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας και θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Μέχρι 22 Σεπτεμβρίου οι κωδικοί

Το υπουργείο εφιστά την προσοχή των φοιτητών σε μία σημαντική προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης.

Για την πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Μετεγγραφών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν αποκτήσει τους κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες, όπως η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και ο Εύδοξος, το αργότερο έως και τις 22 Σεπτεμβρίου.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για μετεγγραφή ή μετακίνηση καλούνται, επομένως, να φροντίσουν εγκαίρως για την απόκτηση των απαραίτητων κωδικών, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα όταν ξεκινήσει η διαδικασία των ηλεκτρονικών αιτήσεων.