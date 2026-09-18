Νέο κεφάλαιο για την ραδιοφωνική παραγωγό. Συμπαρουσιάστρια στο Mega σε πρωινή ενημερωτική εκπομπή.

Νέα τηλεοπτική σελίδα για τη Μαρία Αντωνά, η οποία εντάσσεται στο δυναμικό του MEGA και συγκεκριμένα στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Η παρουσιάστρια είναι ένα από τα πρόσωπα της νέας ενημερωτικής εκπομπής «MEGA Non Stop», δίπλα στον Ζήση Μούσιο και τον Βασίλη Τσεκούρα.

Η ανακοίνωση του Mega για τη Μαρία Αντωνά

Από το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09:20, ο Ζήσης Μούσιος, ο Βασίλης Τσεκούρας και η Μαρία Αντωνά δίνουν ραντεβού με τους τηλεθεατές μέσα από μία εκπομπή με συνεχή ροή, γρήγορο tempo και πολυδιάστατη θεματολογία.

Το «MEGA Non Stop» εστιάζει στον πυρήνα της επικαιρότητας, αναδεικνύοντας τις ανθρώπινες ιστορίες και τις αλλαγές που φέρνουν τα μεγάλα γεγονότα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Με σύγχρονη οπτική αφήγηση και άμεσα αντανακλαστικά, η εκπομπή συνδέει τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία, την τεχνολογία και την κοινωνία, μεταφέροντας τον παλμό τόσο από τα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και από την περιφέρεια.

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Η δημοσιογραφική διορατικότητα του Ζήση Μούσιου, η αναλυτική προσέγγιση του Βασίλη Τσεκούρα και η επικοινωνιακή παρουσία της Μαρίας Αντωνά συνθέτουν μια συμπαγή ομάδα, με διαφορετικές οπτικές, αλλά κοινό στόχο: ένα πρωινό Σαββατοκύριακου με αξιόπιστη ενημέρωση, δυναμικό ρυθμό και σύγχρονο χαρακτήρα.