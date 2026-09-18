«Μπορεί να είμαι οτιδήποτε άλλο εκτός από παρακμή», τόνισε ο συνθέτης.

Ο Νίκος Καρβέλας μίλησε ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, την πορεία και το έργο του, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Άνω Κάτω Κοινωνία».

Ο γνωστός συνθέτης κλήθηκε, μεταξύ άλλων, να σχολιάσει την αναφορά του παρουσιαστή Κωνσταντίνου Μπογδάνου, ο οποίος τον είχε χαρακτηρίσει «ίσως το soundtrack της ελληνικής παρακμής».

Ο Νίκος Καρβέλας διαφώνησε με τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα που έχει σχηματίσει για εκείνον το ελληνικό κοινό.

«Δεν νομίζω πως κανένας Έλληνας που ξέρει ελάχιστα για μένα νομίζει αυτή την κουβέντα. Αυτή είναι δικιά σου εκτίμηση, ότι είμαι ένα φαινόμενο παρακμής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο έργο του, επικαλούμενος ορισμένες από τις σημαντικότερες δημιουργίες του, όπως οι «Δαίμονες», η «Μάλα» και οι «Καμπάνες του Εντελβάις», αλλά και τη φιλοσοφία, την ποίηση και τα τραγούδια που έχει γράψει.

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«Ένας άνθρωπος που έχει γράψει τους “Δαίμονες”, τη “Μάλα”, τις “Καμπάνες του Εντελβάις”, έχει γράψει φιλοσοφία, έχει γράψει ποίηση και όλα αυτά που έχω κάνει και τα τραγούδια, αποκλείεται για οποιονδήποτε [...] να με θεωρούσε προσωποποίηση της παρακμής», είπε.

«Αγάπησα με ηλιθιότητα» - Δεν έχω πάρει ποτέ ναρκωτικά

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Νίκος Καρβέλας αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή, κάνοντας έναν απολογισμό για τον τρόπο με τον οποίο έχει εκφράσει κατά καιρούς τα συναισθήματά του στις σχέσεις του.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν εξέφραζε πάντοτε την αγάπη του με τον σωστό τρόπο, αναγνωρίζοντας εκ των υστέρων συμπεριφορές που θεωρεί λανθασμένες.

«Αγάπησα με ηλιθιότητα, αλλά μετά το έκανα εμετό αυτό το πράγμα διότι αντιλαμβανόμουν πάντα ότι ήταν μια χυδαιότητα πιο πολύ απέναντι στη γυναίκα που αγαπούσα», ανέφερε.

Μιλώντας, τέλος, για τη στάση του απέναντι στις σχέσεις και την πίστη, ο συνθέτης τόνισε ότι για εκείνον η αφοσίωση δεν περιορίζεται μόνο στις πράξεις, αλλά αφορά συνολικά τον τρόπο σκέψης και τα συναισθήματα.

«Πιστός με το μυαλό, πιστός με το θέλω του, με όλα τα συναισθήματα γενικότερα», σημείωσε.

Τέλος τόνισε οτι στη ζωή του δεν έχει κάνει καμία κατάχρηση, ενώ τη μόνη φορά που δοκίμασε μπύρα, αποκοιμήθηκε και ξύπνησε σε κρεββάτι, μη γνωρίζοντας τι του είχε συμβεί.

Δείτε τη συνέντευξη από το 1:11 και μετά

{https://www.youtube.com/watch?v=ucooYXnoFzs&t=6214s}