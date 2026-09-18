Νέα εστία τριβής μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας αποτελούν το ζήτημα της στρατιωτικής παρουσίας στα ελληνικά νησιά που η Τουρκία θεωρεί ότι τελούν υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης, καθώς και η ενίσχυση της ελληνοϊσραηλινής αμυντικής συνεργασίας.

Κλίμα αυξημένης έντασης στις σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας μεταδίδουν σε σημερινά τους δημοσιεύματα δύο μεγάλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η Hürriyet και το CNN Türk, εστιάζοντας τόσο στις πρόσφατες δηλώσεις των δύο πλευρών όσο και στις στρατιωτικές κινήσεις στο Αιγαίο και στην εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ.

Η Hürriyet για τα νησιά και την ελληνοϊσραηλινή συνεργασία

Σύμφωνα με τη Hürriyet, νέα εστία τριβής μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας αποτελούν το ζήτημα της στρατιωτικής παρουσίας στα ελληνικά νησιά που η Τουρκία θεωρεί ότι τελούν υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης, καθώς και η ενίσχυση της ελληνοϊσραηλινής αμυντικής συνεργασίας. Η τουρκική εφημερίδα αναφέρει ότι οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά από την τουρκική διπλωματία, η οποία εκφράζει ανησυχία για την πορεία των εξελίξεων.

Η Hürriyet στέκεται ιδιαίτερα στις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για τον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών και τη διεύρυνση της αμυντικής συνεργασίας Αθήνας και Ιερουσαλήμ, σημειώνοντας ότι προκάλεσαν αντίδραση στην ελληνική πλευρά. Στο ίδιο πλαίσιο παραθέτει τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ανέφερε ότι τα «ήρεμα νερά» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις παρουσιάζουν πλέον αναταράξεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Αθήνα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις «με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση».

Το τουρκικό μέσο σημειώνει ακόμη ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός επιμένει στη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Άγκυρα. Αναφέρεται επίσης στην προοπτική συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένο τετ α τετ, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ελληνική αμυντική πολιτική, με τη Hürriyet να υποστηρίζει ότι η Αθήνα διαμηνύει πως δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει από τις επιλογές της. Η τουρκική εφημερίδα συνδέει παράλληλα το κλίμα που έχει δημιουργηθεί με τον σχεδιασμό για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και με την προμήθεια ισραηλινών οπλικών συστημάτων από την Ελλάδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

CNN Türk: Η μεταφορά της 51ης Ταξιαρχίας στο Αϊδίνι

Σε ακόμη υψηλότερους τόνους κινείται το CNN Türk, το οποίο παρουσιάζει ως κεντρική εξέλιξη τη μεταφορά της 51ης Ταξιαρχίας Καταδρομέων από το Τούντζελι στο Σόκε του Αϊδινίου, απέναντι από τη Σάμο. Το τουρκικό δίκτυο εντάσσει την κίνηση στο ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων Τουρκίας, Ελλάδας και Ισραήλ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε κοινή στρατιωτική άσκηση Ελλάδας και Ισραήλ στη Μεσόγειο.

Κατά το CNN Türk, η ανάπτυξη της τουρκικής μονάδας, την οποία παρουσιάζει ως δύναμη περίπου 2.000 καταδρομέων, προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στην Αθήνα. Το δίκτυο επικαλείται δημοσιεύματα ελληνικών μέσων που, σύμφωνα με την παρουσίασή του, έκαναν λόγο για «Τουρκικό Τείχος», «Συναγερμό στο Αιγαίο» και «Σειρήνες στο Αιγαίο».

Το CNN Türk αποδίδει επίσης ιδιαίτερη σημασία στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την άσκηση «Θαλάσσιος Λύκος», η οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόκειται να πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 24 Σεπτεμβρίου σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές, μεταξύ των οποίων το Αιγαίο και η Μεσόγειος. Το τουρκικό δίκτυο υποστηρίζει ότι η εξέλιξη αυτή ερμηνεύεται από ελληνικά μέσα ως επίδειξη στρατιωτικής και πολιτικής ισχύος σε μια περίοδο αυξημένης έντασης.