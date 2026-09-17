Σύμφωνα με τον Ερντογάν, η μη ένταξη της Τουρκίας θα έχει ιδιαίτερο κόστος για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε σαφή υποβάθμιση της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Άγκυρα, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο πλήρους ένταξης.

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera Arabic, ο Τούρκος πρόεδρος επανέφερε τη μακρά εκκρεμότητα των σχέσεων Άγκυρας – Βρυξελλών, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη κρατά την Τουρκία εκτός Ένωσης εδώ και 53 χρόνια και δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να αλλάξει στάση στο άμεσο μέλλον. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν έχει κλείσει την πόρτα στην ΕΕ και εξακολουθεί να εξετάζει την προοπτική ένταξης.

«Η Ευρώπη δεν έχει εντάξει την Τουρκία εδώ και 53 χρόνια και δεν σκέφτεται να το κάνει ούτε από εδώ και πέρα. Εμείς δεν κλείσαμε την πόρτα», δήλωσε.

Το μήνυμα του Ερντογάν ήταν ότι η Άγκυρα είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί οποιαδήποτε εξέλιξη, χωρίς πλέον να αντιμετωπίζει την ένταξη ως βασικό στρατηγικό της στόχο. Όπως υποστήριξε, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει να εντάξει την Τουρκία, αυτό θα είναι ευπρόσδεκτο, ενώ σε διαφορετική περίπτωση η Άγκυρα θα συνεχίσει την πορεία της.

Ο Τούρκος πρόεδρος, μάλιστα, έστειλε το μήνυμα ότι η μη ένταξη της Τουρκίας δεν θα έχει κόστος μόνο για την ίδια, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι τελικά οι Βρυξέλλες θα είναι εκείνες που θα χάσουν.

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Στο επίκεντρο η νέα περιφερειακή στρατηγική

Η τοποθέτηση για την ΕΕ εντάσσεται σε μια ευρύτερη εικόνα που παρουσίασε ο Ερντογάν για τον ρόλο της Τουρκίας στη διεθνή σκηνή. Στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε εκτενώς στη νέα συμφωνία κοινής άμυνας Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, την οποία χαρακτήρισε σημαντικό βήμα για την περιφερειακή συνεργασία και μήνυμα υπέρ της ειρήνης.

Ο Τούρκος πρόεδρος συνέκρινε τη συμφωνία της Μέκκας με τη λογική της συλλογικής άμυνας του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι σε περίπτωση επίθεσης εναντίον μιας από τις τρεις χώρες, οι άλλες δύο θα μπορούν να αναλάβουν κοινή δράση. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων χωρών, αναφέροντας χαρακτηριστικά την Αίγυπτο ως πιθανό μελλοντικό μέλος της συνεργασίας.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ