Διεθνείς αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι διώξεις της Τουρκίας σε βάρος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Στο επίκεντρο διεθνούς ανησυχίας βρίσκεται η νέα επιχείρηση των αρχών της Τουρκίας κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, με τον ΟΗΕ να εκφράζει ανησυχία για τις αναφορές περί μαζικών συλλήψεων και κρατήσεων τόσο μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας όσο και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, επανέλαβε τη θέση του Αντόνιο Γκουτέρες ότι η προστασία των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Έχουμε δει τα σχόλια του Φόλκερ Τουρκ, του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο οποίος εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για τις αναφορές περί μαζικών συλλήψεων και κρατήσεων ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ανέφερε ο Ντουζαρίκ.

Οι εξελίξεις έρχονται μετά από μια σειρά αστυνομικών επιχειρήσεων τις τελευταίες ημέρες. Οι τουρκικές αρχές πραγματοποίησαν εφόδους σε σπίτια, μπαρ και χώρους οργανώσεων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ενώ μέλη της οργάνωσης Kaos GL ανέφεραν συλλήψεις ακτιβιστών.

Στις 14 Σεπτεμβρίου, τουρκικό δικαστήριο στη Σμύρνη διέταξε την προφυλάκιση 16 ατόμων μετά τις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας που διεξάγεται σε 15 επαρχίες.

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Μία ημέρα αργότερα, οι συλλήψεις και οι κρατήσεις συνεχίστηκαν. Σύμφωνα με το Reuters, τουλάχιστον 31 άνθρωποι είχαν οδηγηθεί στη φυλακή εν αναμονή της δίκης τους, ενώ 126 ακόμη διαδηλωτές είχαν κρατηθεί κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε εφόδους σε οργανώσεις και περιορισμούς σε διαδικτυακές πλατφόρμες που συνδέονται με τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Στις 16 Σεπτεμβρίου, οκτώ μέλη της Kaos GL προφυλακίστηκαν, ενώ επτά ακόμη, μεταξύ των οποίων και ένας δημοσιογράφος, αφέθηκαν ελεύθεροι υπό δικαστική επιτήρηση. Οι τουρκικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι έρευνες συνδέονται με την προστασία των παιδιών και της οικογένειας, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν περιορισμούς θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η Άγκυρα έχει εντάξει τις επιχειρήσεις στην εκστρατεία «My Family is Safe», η οποία συνδέεται με την κυβερνητική πολιτική για την οικογένεια και το δημογραφικό. Από την πλευρά τους, οργανώσεις δικαιωμάτων και ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν εκφράσει ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται τα μέτρα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο ΟΗΕ επαναφέρει το ζήτημα των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, χωρίς ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα να επιβεβαιώσει συγκεκριμένη επικοινωνία του Αντόνιο Γκουτέρες με την τουρκική κυβέρνηση για τις τελευταίες συλλήψεις.

«Ως θέμα αρχής, νομίζω ότι γνωρίζετε πως ο Γενικός Γραμματέας έχει υπάρξει μια πολύ ισχυρή φωνή στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Για εκείνον, οποιαδήποτε επίθεση στα δικαιώματα αυτής της κοινότητας είναι επίθεση στα ανθρώπινα δικαιώματα όλων», πρόσθεσε ο Ντουζαρίκ.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ, Reuters