Στο Μεξικό ταξίδεψε η Ευγενία Σαμαρά τον περασμένο Αύγουστο και μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα social media μοιραζόταν τις εμπειρίες της με τους διαδικτυακούς της φίλους.
Στο πλευρό της βρέθηκε και ο Νίκος Μουτσινάς και ο Κωνσταντίνος Δεδές, με τους οποίους φαίνεται να δημιούργησε μερικές από τις πιο μοναδικές εμπειρίες που πρόσθεσαν και οι τρεις στο βιβλίο της ζωής τους.
Αυτή τη φορά, η Ευγενία Σαμαρά, θέλησε να κάνει μία ξεχωριστή ανάρτηση για το Μεξικό, αναρτώντας φωτογραφίες από όλο τους το ταξίδι, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, εδώ και αρκετές ημέρες.
Η ανάρτηση της Ευγενίας Σαμαρά
«Athens Journal:
Επιστροφή για τα καλά στην πατρίδα μετά από έναν μήνα και κάτι που τα είχε όλα. Θα πω μόνο: ‘Happiness is only real when shared’, θα ανεβάσω ένα ποτ πουρί τριπλέτας και θα ευχηθώ να μοιραζόμαστε εικόνες, χρώματα, αρώματα.
Στα επόμενα φίλοι μου».
{https://www.instagram.com/p/DdZYZrUDX_U/?hl=el&img_index=1}
Σε προηγούμενες αναρτήσεις της η ηθοποιός μοιραζόταν φωτογραφίες και βίντεο από το ξεχωριστό της ταξίδι στο Μεξικό και κάθε φορά περιέγραφε μερικές από τις εικόνες και τις εμπειρίες που κατάφερε να βιώσει.
{https://www.instagram.com/p/Dc9I8Ftt2e8/?hl=el}
{https://www.instagram.com/p/Dcd0pEZFsLK/?hl=el&img_index=14}