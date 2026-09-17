Η νέα ανάρτηση της ηθοποιού από το ταξίδι της στο Μεξικό με τον Νίκο Μουτσινά.

Στο Μεξικό ταξίδεψε η Ευγενία Σαμαρά τον περασμένο Αύγουστο και μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα social media μοιραζόταν τις εμπειρίες της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Στο πλευρό της βρέθηκε και ο Νίκος Μουτσινάς και ο Κωνσταντίνος Δεδές, με τους οποίους φαίνεται να δημιούργησε μερικές από τις πιο μοναδικές εμπειρίες που πρόσθεσαν και οι τρεις στο βιβλίο της ζωής τους.

Αυτή τη φορά, η Ευγενία Σαμαρά, θέλησε να κάνει μία ξεχωριστή ανάρτηση για το Μεξικό, αναρτώντας φωτογραφίες από όλο τους το ταξίδι, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, εδώ και αρκετές ημέρες.

Η ανάρτηση της Ευγενίας Σαμαρά

«Athens Journal:

Επιστροφή για τα καλά στην πατρίδα μετά από έναν μήνα και κάτι που τα είχε όλα. Θα πω μόνο: ‘Happiness is only real when shared’, θα ανεβάσω ένα ποτ πουρί τριπλέτας και θα ευχηθώ να μοιραζόμαστε εικόνες, χρώματα, αρώματα.

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Στα επόμενα φίλοι μου».

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Σε προηγούμενες αναρτήσεις της η ηθοποιός μοιραζόταν φωτογραφίες και βίντεο από το ξεχωριστό της ταξίδι στο Μεξικό και κάθε φορά περιέγραφε μερικές από τις εικόνες και τις εμπειρίες που κατάφερε να βιώσει.

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{https://www.instagram.com/p/Dcd0pEZFsLK/?hl=el&img_index=14}