Η αυτοκριτική της Ευγενίας Σαμαρά για τις σχέσεις της αλλά και η απώλεια που την σημάδεψε.

Σε μια σπάνια και ιδιαίτερα αποκαλυπτική συνέντευξη στο vidcast «Rainbow Mermaids», η Ευγενία Σαμαρά μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, αναλύοντας τα μοτίβα που ακολουθεί στις διαπροσωπικές της σχέσεις αλλά και τις μεγάλες αλλαγές που έχει επιφέρει η ψυχοθεραπεία στη ζωή της.

Η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι στην πορεία της είχε πέντε μεγάλες σχέσεις - με τη μεγαλύτερη να διαρκεί οκτώ χρόνια - ενώ στάθηκε με ειλικρίνεια σε ένα από τα πιο δύσκολα στοιχεία του χαρακτήρα της.

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Ο δρόμος της ψυχοθεραπείας

Αναφερόμενη στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το τέλος των σχέσεών της, η Ευγενία Σαμαρά εξήγησε πως έχει την τάση να αποκαθηλώνει τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα της.

Όπως σημείωσε, η συμπεριφορά αυτή πηγάζει από μια εσωτερική ανάγκη να νιώσει η ίδια δυνατή και ανώτερη, μια μηχανική αντίδραση που συνδέεται άμεσα με τη δική της εσωτερική υποτίμηση.

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Παράλληλα, υπογράμμισε πως μέσα από τη συστηματική δουλειά με τον εαυτό της και την ψυχοθεραπεία, τα μοτίβα αυτά αρχίζουν να λειαίνονται, επιτρέποντάς της να εξελίσσεται σταδιακά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού της.

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Ο εγκεφαλικός έρωτας

Όσον αφορά το κομμάτι του έρωτα, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι δυσκολεύεται να αφεθεί από την πρώτη στιγμή, καθώς απαιτείται χρόνος, ουσιαστική επικοινωνία και εγκεφαλική σύνδεση για να δεθεί με έναν άνθρωπο.

Τέλος, η Ευγενία Σαμαρά αναφέρθηκε στην πιο δύσκολη καμπή της ζωής της, τον χαμό του πατέρα της πριν από τέσσερα χρόνια.

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