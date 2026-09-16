Η ομιλία του Κυριάκου Βελόπουλου στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

«Εισαγωγή νέων θεσμών οργάνωσης της Πολιτείας, που θα απεξαρτήσουν την πολιτική εξουσία από τον έλεγχο της οικονομικής εξουσίας και θα την εξαρτούν από την βούληση των πολιτών», πρότεινε ο Κυριάκος Βελόπουλος, στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη δεύτερη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.

«Η Ελληνική Λύση προτείνει να πάμε στο μέλλον. Να περάσουμε στην τέταρτη Ελληνική Δημοκρατία με Συντακτική Εθνοσυνέλευση», σημείωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και υποστήριξε: «Μιλάμε για Σύνταγμα. Μα για ποιο Σύνταγμα, όταν ΕΕ, ΜΚΟ, Παγκόσμιο Φόρουμ και Διεθνής Αμνηστία δίνουν εντολές. Η AGENDA 2030 προβλέπει μία παγκόσμια κυβέρνηση, τέλος των εθνών, έναν παγκόσμιο στρατό, ένα παγκόσμιο αστυνομικό σώμα, τέλος της οικογένειας -ζήτω η WOKE- ένα παγκόσμιο νόμισμα χωρίς μετρητά, τέλος στην ιδιωτική ιδιοκτησία σπιτιού και αυτοκινήτου, έλεγχο της γονιμότητας και του πληθυσμού, ψηφιακή ταυτότητα στα social και διάφορα άλλα».

Ακολούθως, ο πρόεδρος του κόμματος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «Σύνταγμα και κληρονομικό δικαίωμα στις βουλευτικές έδρες είναι έννοιες αντίθετες, όπως και η αναλογική εκπροσώπηση για όλα τα στρώματα του ελληνικού λαού. Βάλαμε -και πολύ σωστά- όρο για την εκπροσώπηση των γυναικών, αλλά πού είναι οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι; Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αν δει κανείς τα επαγγέλματα μεταξύ των βουλευτών που είναι στο Κοινοβούλιο, θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν 131 κομματικά στελέχη. Δεν εκπροσωπούνται όμως αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, βιοτέχνες, εργάτες, μισθωτοί, άνθρωποι που απασχολούνται στον τουρισμό, έμποροι».

Παράλληλα, ο κ. Βελόπουλος ισχυρίστηκε: «Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε όταν αυτή βρίσκεται υπό κυβερνητικό έλεγχο; Πώς γίνεται η διαδικασία επιλογής της νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου; Από την κυβέρνηση. Δεν λαμβάνονται υπ΄ όψιν όλα τα θεσμικά κριτήρια και ιδίως η επετηρίδα και η αρχαιότητα των δικαστών. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε όταν έχουμε κυβερνήσεις, όπως του Τσίπρα, που άλλαξε τον ποινικό κώδικα για έναν ολιγάρχη, για έναν παιδεραστή πολιτικό και τα κακουργήματα τα έκανε πλημμελήματα; Τα ίδια κάνετε κι εσείς».

«Η δικαιοσύνη και η δημοκρατία», προσέθεσε, «νοσούν». Σε μία δικαιοσύνη που νοσεί και σε μία δημοκρατία που ψυχορραγεί, η ανοχή είναι συνενοχή. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε όταν οι δικαστές αποφασίζουν με πολιτικά κριτήρια, πολιτικές σκοπιμότητες και κομματικά συμφέροντα, υπέρ των ολιγαρχών, της πλουτοκρατίας, των funds».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Όσον αφορά τις προτάσεις της Ελληνικής Λύσης για την αναθεώρηση του Συντάγματος, διευκρίνισε: «Έχουμε καταθέσει μερικές ρηξικέλευθες προτάσεις».

Πρόκειται για τις εξής:

«- Οι εξουσίες δεν υπάρχουν υπέρ του λαού αλλά ασκούνται από τον λαό.

- Λέμε όχι στην ψηφιακή δουλεία και τον έλεγχο του πολίτη.

- Να υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία στις εκλογές και όχι επιστολική ψήφος.

- Να διεξάγονται εθνικά δημοψηφίσματα με 100.000 υπογραφές πολιτών.

- Η νομοθέτηση να γίνεται από την βάση. Να μπορούν να κατατίθεται προτάσεις νόμου από 30.000 πολίτες.

- Να μην συμμετέχουν στις εκλογές κόμματα που έχουν χρέη και να αποβάλλονται τα κόμματα που θίγουν την ιστορία, την εθνική κυριαρχία ή που ανακινούν μειονοτικά ζητήματα.

-Να τερματιστεί ο θεσμός των ισόβιων βουλευτών. Το ανώτατο όριο κοινοβουλευτικής θητείας να είναι τα 12 χρόνια.

- Να υπάρχει σταθερή τετραετία και να δοθεί τέλος στους εκλογικούς αιφνιδιασμούς.

- Να γίνει υποχρεωτική η παρουσία των βουλευτών στην Βουλή και σε αντίθετη περίπτωση να υπάρχει περικοπή της βουλευτικής αποζημίωσης. Επίσης, να δοθεί τέλος στην βουλευτική ασυλία και να υπάρχει πλήρης ισότητα βουλευτών και πολιτών.

- Υπουργοί να γίνονται μόνον άνθρωποι της αγοράς, που έχουν αποδεδειγμένα εργαστεί.

- Να καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών».

- Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας να γίνεται από τον λαό και δικαίωμα υποψηφιότητας για την προεδρία της δημοκρατίας να δίνεται από την βάση με 200.000 υπογραφές πολιτών.

- Να δοθεί τέλος στους διορισμούς δικαστών σε κρατικές θέσεις και ανεξάρτητες αρχές.

- Η εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης να γίνεται από ειδικό σώμα που θα συγκροτείται με κλήρωση και χωρίς ανάμειξη της κυβέρνησης.

- Να συγκροτηθεί συνταγματικό δικαστήριο. Επί του θέματος έχουμε καταθέσει ολόκληρη πρόταση.

- Να απαγορευτούν οι κομματικές παρατάξεις στα πανεπιστήμια.

- Να προστατευτεί η πρώτη κατοικία από τα funds και ο δανειολήπτης να έχει δικαίωμα εξαγοράς.

- Να θεσπιστεί σταθερός και ισοδύναμος συντελεστής φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, να καταργηθούν τα ληστρικά τεκμήρια και να απαγορευτεί η αναδρομική φορολόγηση».

Σχολιάζοντας στη συνέχεια τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τόνισε: «Δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία και Σύνταγμα, όταν ο κάθε κομπογιαννίτης δεν ελέγχεται και χάνονται ζωές. Αλλά εδώ επικρατεί άκρα του τάφου σιωπή. Αν δεν ήταν ο Μαζωνάκης δεν θα γινόταν τίποτα. Και το λέω γιατί δεν είμαστε ίσοι όλοι οι πολίτες. Δολοφονήθηκε ένας άνθρωπος, κύριοι. Ο γιατρός εισέπραττε 100.000 ευρώ και έδινε απόδειξη για 10.000».

Σχετικά με την έξοδο της χώρας μας στις αγορές, υποστήριξε ότι «καθίσταται απαγορευτική έως αδύνατη. Τώρα φαίνεται πόσο "έξυπνη" ήταν η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους, σπάζοντας τον κουμπαρά του μαξιλαριού των 15,3 δισ. Τώρα πραγματικά θα πεινάσει ο Έλληνας».

Επίσης, ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν προβλήματα στο Μετρό Θεσσαλονίκης, ενώ αναφέρθηκε και στη δίκη για το θέμα των υποκλοπών, υποστηρίζοντας: «Ό,τι και να κάνετε, τον Δεκέμβριο θα τρέχετε για εκλογές με την δίκη».

Καταλήγοντας, ισχυρίστηκε ο κ. Βελόπουλος: «Εάν δεν ξυπνήσει ο Έλληνας, το μέλλον του θα είναι το εξής: θα χρωστά για τα επόμενα 40 χρόνια σε δάνεια και πιστωτικές κάρτες, δεν θα πάρει ποτέ σύνταξη ή αν θα πάρει θα είναι 300 - 500 ευρώ στα 70 χρόνια σου και αν έχει συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης. Θα εργάζεται για 500 ευρώ και το κόστος ζωής θα είναι στα 1.000 ευρώ. Αυτά πρέπει να αλλάξουν και μόνο η Ελληνική Λύση μπορεί να τα αλλάξει».

{https://www.youtube.com/watch?v=pT2q15PAtGs}