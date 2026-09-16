Οι διασώστες παρέλαβαν τη γυναίκα και τη μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Συναγερμός σήμανε σε παιδικό σταθμό του Δήμου Ερέτριας, στην Εύβοια, όταν η προϊσταμένη αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία, έχασε την ισορροπία της και έπεσε.

Σύμφωνα με το evima.gr κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, η προϊσταμένη φέρεται να αισθάνθηκε έντονη ζάλη, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο έφτασε στον παιδικό σταθμό. Οι διασώστες παρέλαβαν τη γυναίκα και τη μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Aναμένεται να γίνει εισαγωγή της στην Ορθοπεδική Κλινική του νοσοκομείου, καθώς από την πτώση φέρεται να έχει υποστεί τραυματισμό στην περιοχή του αυχένα.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.