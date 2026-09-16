Κλείνει το μάτι σε Ρένα Δούρου, Παύλο Πολάκη και Νίκο Παππά.

Και αίφνης η παρά έναν θάνατο βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ Βάσια Αναστασίου ανοίγει θέμα μετεκλογικής προγραμματικής συζήτησης με τον... γνήσιο ΣΥΡΙΖΑ. «Ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να είναι ένα κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε προγραμματικά», ανέφερε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha, υπερθεματίζοντας για τις «κοινές θέσεις» που έχουν τα δύο κόμματα σε θέματα όπως η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, η μείωση του ΦΠΑ κλπ.

Η κα Αναστασίου είχε φροντίσει πρώτα να προεξοφλήσει πως το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί επ' ουδενί να συνεργαστεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ σημείωσε πως «υπάρχει συνεδριακή απόφαση, που είναι σεβαστή ακόμα και να τρελαθούμε αύριο το πρωί και να θέλουμε».

Με τούτα και με εκείνα, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ κατέληξε πως συνεργασία με κόμμα εξ αριστερών της Χαριλάου Τρικούπη μπορεί να υπάρξει με τον... γνήσιο ΣΥΡΙΖΑ ήτοι με τους Ρένα Δούρου, Παύλο Πολάκη και Νίκο Παππά. Δεδομένου πως αμφότερα κόμματα έχουν μέτωπο με την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα, θα συμπληρώσουμε εμείς ως κακεντρεχείς...

Α, και το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να έχει στόχο την πρώτη θέση έστω και με μία ψήφο διαφορά, συμπλήρωσε η κα Αναστασίου.

Ε.Σ.